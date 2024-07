Ten se navíc vrací do známého prostředí. „Ve Tvrdonicích jsem zažil postup jako hrající trenér. Známost prostředí byl jeden z aspektů, proč jsem nabídku přijal,“ prozradil.

V kádru účastníka C skupiny sedmé ligy figuruje i několik hráčů, s nimiž se Velický potkal ještě na trávníku jako hráč. „Skoro všechny kluky znám, samozřejmě jsou tam i nějací noví hráči, ale jádro mužstva zůstalo stejné. Navíc se k fotbalu vrátil po roční pauze i Stano Rehák, který byl předtím i u nás v Lanžhotě,“ netajil Velický.

Přestože při minulém angažmá ve Tvrdonicích pomohl mužstvu i na hřišti, tentokrát se postaví pouze na střídačku. „Pravdou je, že mě to strašně láká, ale už to bohužel nejde. Mám po operaci, v noze mám několik šroubů, už je to nereálně. Dám už jen na tréninku nějaké bago,“ usmál se nový lodivod.

Tvrdonice odehrály v přípravě dvě utkání, na výhru však stále čekají. „První zápas s Brodským se z důvodu velké bouřky nedohrál za stavu 0:1 pro soupeře, potom jsme remizovali 0:0 s Rajhradem. Zatím jsme neměli moc času, abychom něco změnili. Cesta bude náročná, ale věřím, že hráči se budou neustále zlepšovat,“ přál si Velický.

O konkrétních ambicích však nemluvil. „Vždycky mám nějaké vlastní cíle, to jsem řekl i hráčům v kabině, ale uvidíme až po pár zápasech, na co naše kvality budou stačit,“ uvedl.

Staronovou tváří je Luan Mustafa, který se vrátil z divizní Břeclavi, do přípravy se zapojil i středopolař Patrik Šenfelder z konkurenčních Šardic. „Luan už ve Tvrdonicích před tím hrál, Patrik má za sebou první trénink,“ neskrýval Velický.

Ten nevyloučil ani příchod dalších posil. V minulosti se ve Tvrdonicích rozehráli hráči, kteří se nevešli na soupisku divizního Lanžhota. „Uvidíme, jak to tam bude. S vedením Lanžhota jsem stále v kontaktu, uvidíme, jestli bude možnost, přivést odtamtud nějakého hráče. Na druhou stranu náš kádr je dost široký,“ podotkl.

Kromě trénování mohou slyšet fotbaloví fanoušci Velického i při televizních přenosech nejvyšší slovenské soutěže jako komentátora či experta ve studiu. „Stále jsem v televizi vázaný na další dva tři roky. Sotva mi skončilo komentování eura, už začíná naše liga. S trénováním se to dá ale v pohodě skloubit, i tak mám dost volného času,“ pověděl Velický.