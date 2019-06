To je případ fotbalistů Startu Brno, kteří čtvrtou sezonu v řadě slaví titul a s ním spojený postup. Z městského přeboru se prokousali až do divize. „Sezona má ideální konec, ale neměla úplně ideální průběh. Ze začátku jara jsme se potýkali s absencí čtyř hráčů, ale nakonec se projevila kvalita, kterou máme,“ zmínil trenér mužstva Libor Danihelka.

Brněnský celek se před jarní části sezony mohutně vyzbrojil v cestě za vytouženým postupem do divize. Klub posílila třeba tvář brněnského fotbalu Petr Švancara nebo útočník Petr Musil z divizní MSK Břeclav.

První duel s Rousínovem sice Start prohrál, od té doby už ale ani jednou soupeřům tři body nedaroval. „Každý se na nás chtěl vytáhnout, ale situaci jsme zvládli. Nevraživost jsem od ostatních týmů necítil, znám se s představiteli brněnských klubů a už mi někteří z nich pobahlopřáli,“ tvrdil lodivod celku z Lesné.

Mistři v kraji

- Krajský přebor: Start Brno

- I. A třída, sk. A: Líšeň B

- I. A třída, sk. B: Ratíškovice, nebo Lednice*

- I.B třída, sk. A: Soběšice

- I. B třída, sk. B: Želešice

- I. B třída, sk. C: Nikolčice

*o vítězi rozhodne závěrečné kolo

Překotný meziroční vývoj směrem kupředu zaznamenali fotbalisté Družstevníku Nikolčice. V posledních ročnících končili v polovině tabulky C skupiny I. B třídy, tentokrát dokráčeli až k prvenství, které si pojistili domácí remízou 3:3 se Strážnicí. „Nečekali jsme, že budeme až tak nahoře. Rozstříleli se naši útočníci Petr Starý s Janem Haraštou. (první jmenovaný nasázel jedenadvacet branek, druhý o šest míň – pozn.red.) To bylo důležité, lépe se pak hrálo i obraně,“ zamyslel se předseda klubu Pavel Všianský.

Nikolčice velkou část sezony stíhaly vedoucí Velké Bílovice, kterým ale nevyšla jarní část sezony. „Pomohlo nám klopýtání soupeřů. Ale je to vždy těžké, když se dostanete do čela a hájíte vedení. I my jsme s tím měli starosti,“ pravil Všianský.

V Nikolčicích už postup stačili oslavit o víkendu. „Slavili jsme hned po zápase. V posledním kole jedeme do Blatnice, kde chceme odehrát důstojný poslední zápas,“ uvedl první muž klubu.

Výrazné zlepšení oproti předcházejícímu ročníku dovedlo k titulu také Soběšice v A skupině I. B třídy. V minulé sezoně až dvanáctý tým soutěže tentokrát vyhraje pravděpodobně nejsuverénněji ze všech mistrů v kraji. Na druhé Babice nad Svitavou mají Soběšice náskok jedenácti bodů. Jediná soutěž, která pozná svého mistra až poslední víkend, je B skupina I. A třídy, v níž má vedoucí tandem Ratíškovice a Lednice shodný počet bodů. Situaci mají ve svých rukou hráči Lednice, kteří se pyšní lepší bilancí vzájemných duelů.