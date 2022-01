U týmu zůstane minimálně do konce aktuálního ročníku. „Platila varianta, že když seženeme někoho, kdo mě nahradí a hráči i vedení budou souhlasit, tým předám. Nakonec jsme ale došli k závěru, že momentálně nemáme nikoho, komu bychom mužstvo s čistým svědomím předali. Dohodli jsme se, že zůstanu ještě minimálně půl roku,“ objasňuje Škrabko, který kromě A mužstva trénuje i mládež.

K rozhodnutí setrvat přispěla především atmosféra v týmu. „Jsme parta nadšenců, známe se spoustu let. Je mezi námi vzájemná provázanost. Nejen ve fotbalovém světě, ale i mimo něj. V kabině jsme si řekli, co a jak dál a zjistili jsme, že jeden bez druhého nemůžeme být,“ směje se.

A parta v kabině mu pro jarní část zůstane ve stejném složení jako na podzim. „Nemáme hlášené žádné odchody ani příchody. Chceme přes zimu zapracovat hráče z dorostu. Ať vidí, jak to v týmu funguje a jsou připravení do dalších let. Pořád je našim cílem hrát s odchovanci a kluky z okolí Krumvíře. Nejdeme cestou velkých nákupů. Snažíme se, aby klub fungoval od nejmenších dětí až po muže a vychovával vlastní hráče,“ vysvětluje.

Rada s Jugasem pokořili Rallye Monte Carlo. Vyhrál Francouz Loeb

Přípravu zahájí fotbalisté Krumvíře v úterý. „Přestávka byla poměrně dlouhá, ale samozřejmě jsme celou dobu neleželi doma. Občas jsme se potkali na hřišti. Teď nás čekají tréninky třikrát týdně,“ přibližuje zkušený kouč.

Naordinuje svým svěřencům pořádnou dřinu? „Vůbec ne. Všichni jsou ve velmi dobré kondici, takže budeme kopat jen penalty a trestňáky. Ne, samozřejmě vtipkuju. Musíme zabrat. Známe se dlouhá léta, takže kluci už vědí, co je čeká. Víceméně budeme dělat všechno na hřišti. Nepatřím k těm trenérům, kteří hráče potřebují hnát po kopcích ve sněhu,“ říká s úsměvem.

Klíčové podle něj je, aby se v přípravě nikdo nezranil. „Velká část úspěchu stojí na zdraví hráčů. Když v přípravě vypadne pět kluků kvůli zranění, je to špatné. Chceme kvalitně potrénovat a hlavně zůstat kompletní na start soutěže,“ má jasno Škrabko.

Krumvíř čeká v následujících týdnech pět přípravných duelů. Postupně se střetnou s divizní Břeclaví, Startem Brno, Rajhradicemi, Lednicí a Velkými Pavlovicemi. „Pokaždé oslovujeme kluby, se kterými máme dobré vztahy. Třeba s Břeclaví už hrajeme několik let po sobě, v létě i v zimě. Nelpíme na tom, že musí být soupeř z vyšší soutěže, ale je to samozřejmě velké plus. Je lepší hrát proti kvalitnímu týmu a prohrát 5:6 než se trápit se slabším soupeřem a vyhrát 1:0,“ popisuje lodivod desátého celku tabulky.

Fotbalový obránce Šenk opětovně posílil divizní Lanžhot. Vrátil se kvůli rodině

A přibližuje cíl pro jaro. „Rádi bychom aktuální pozici uhájili nebo vylepšili. Určitě nechceme skončit níž. Zaměříme se taky na krajský pohár. To je náš cíl. Neříkám, že jdeme úplně po něm, ale je to pro nás zajímavá soutěž, ve které chceme postoupit co nejdál,“ burcuje.

Ve čtvrtfinále krajského poháru se Krumvíř střetne v květnu s Rousínovem. „Velké plus je, že začínáme doma. Pohárové zápasy se hrají v týdnu, musí se cestovat. To je vždycky problém, protože máme všichni pracovní povinnosti. Rousínov je kvalitní soupeř, na podzim jsme tam prohráli 0:3, takže máme o důvod víc uspět,“ dodává Škrabko.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ

Plán přípravy

5. 2. v 11.00 Břeclav (UT Poštorná)



12. 2. v 16.00 Start Brno (UT Řečkovice)



19. 2. (čas neupřesněn) Rajhradice (UT TCM Zbrojovka)



26. 2. v 19.00 Lednice (UT Hodonín)



12. 3. ve 14.00 Velké Pavlovice (Velké Pavlovice)