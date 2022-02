Houška? Ano, je to on. Trenér Mutěnic hrajících krajský přebor je od ledna zároveň předsedou tvrdonického klubu. „Už jsem tu v minulosti působil jako předseda i trenér. Po nepovedeném podzimu se na mě chlapi z výboru obrátili, zda bych pomohl. Bydlím tu, není mi místní fotbal ukradený, proto jsem nabídku přijal,“ vysvětluje zrod svého druhého angažmá nový předseda.

Prioritou jsou pro něj nadále Mutěnice. „Mutěnicím se věnuji naplno. Funkce předsedy ve Tvrdonicích nezabere až tolik času, navíc mám kolem sebe schopné lidi z výboru,“ nedělá si obavy Houška.

Současné postavení v tabulce jej donutilo k radikálním změnám. „Pokud by se soutěž nedohrála, hrozil by nám administrativní sestup. Z toho nemáme v žádném případě radost. Vyhodnotili jsme si příčiny neúspěšného podzimu a v jarní části musíme hrozící sestup odvrátit,“ hlásí odhodlaně předseda.

Ten v lednu angažoval k A mužstvu nového trenéra Jozefa Kovala z Moravského Svatého Jána. „Poslední zápasy v listopadu mužstvo dohrávalo bez kouče, hráči si to vedli sami. To hovoří za vše. Jožka je zkušený harcovník, věřím jeho schopnostem,“ přibližuje Houška nového lodivoda.

Třiašedesátiletý Koval trénoval na Slovensku Trebišov nebo Humenné. Ve Tvrdonicích má jediný cíl, a to zachránit krajskou soutěž. „Kádr je potřeba okysličit, několik hráčů ze Slovenska už za nás hrát nebude. Kluci tady měli nastavené nějaké podmínky, které předseda změnil. S jeho rozhodnutím však naprosto souhlasím. Začneme stavět na místních, kteří mají především chuť do fotbalu,“ hovoří o svých plánech trenér Koval.

V lednu se seznámil s aktuálním kádrem a přemýšlí, co bude hlavním receptem pro záchranu. „Mužstvo se nacházelo v zanedbaném stavu, hlavně co se týče kondice. Naštěstí máme do startu soutěže ještě měsíc a půl. Nebudeme hrát nijak složitý fotbal, ale hráči musí být připraveni odevzdat na hřišti všechno. Je tu několik velmi talentovaných individualit. Ale ti kluci musí pochopit, že fotbal je kolektivní hra. Bez toho to nepůjde,“ líčí své záměry slovenský kouč.

Jeho svěřenci zatím neodehráli žádné přípravné utkání, ale v následujících týdnech postupně vyzvou Dolní Bojanovice, Hlohovec, Kostice a Valtice. Jarní část zahájí 20. března ve Svatobořicích.