Naposledy vedl třetiligové Znojmo, se kterým se v říjnu 2020 rozloučil. „Poslední rok a půl jsem měl od trénování pauzu. Věnoval jsem se jen práci a golfu. Teď se objevily dvě zajímavé nabídky. Jedna byla právě z Lednice, pro kterou jsem se nakonec rozhodl,“ vysvětluje.

Co promluvilo ve prospěch vedoucího celku B skupiny I. A třídy? „Dal jsem panu Kasalovi nezávazný slib, který jsem chtěl dodržet. Druhá nabídka byla navíc časově náročná a jen těžko bych ji skloubil se zaměstnáním,“ upřesňuje zkušený lodivod.

Lednickým příznivcům je dobře známý. V sezoně 2018/2019 dovedl Moravan ke druhému místu v soutěži. Z postupu do krajského přeboru se tehdy radovaly Ratíškovice, které měly z první pozice náskok pouhých tří bodů. „I to byl jeden z důvodů mého návratu, nedokončená práce. Nemluvíme s kluky přímo o postupu, ale o vítězství v soutěži. To je nás prioritní cíl, když to máme po podzimu tak pěkně rozehrané. Teprve až se nám podaří urvat první místo, můžeme myslet na vyšší soutěž,“ přibližuje Volf.

HRÁČE V TÝMU ZNÁ

Většinu kádru zná z předchozích angažmá. „Ať už z mého minulého působení v Lednici, nebo z dob, kdy jsem dělal jednatele klubu v Břeclavi. O to je to jednodušší. Jediné, co mě limituje, jsou omluvenky kluků z tréninků kvůli povinnostem v zaměstnání. To mě mrzí, ale musíme se s tím vypořádat. Kádr máme na I. A třídu výborný,“ pochvaluje si.

Fotbalisté Lednice pod jeho vedením odehráli už tři přípravná utkání. V prvním padli s divizním Lanžhotem těsně 1:2. Následně si poradili 1:0 s brněnskou Svratkou a 4:2 s Bystrcí. „Kluci se neustále zlepšují a pomalu na hřišti předvádějí, co po nich chci. To mě těší. Bohužel nás trápí zranění. Na marodce jsou David Poláček, Lukáš Ianosteac a Víťa Černín. Věřím ale, že se dají všichni před startem jara dohromady,“ říká nový lednický stratég.

V zimě mužstvo posílil třiadvacetiletý záložník Petr Mach, který přišel z brněnského Startu. „Jiné příchody zatím nemáme, ale vzhledem k úzkému kádru na nich pracujeme. Co se týče odchodů, opustil nás Zdeněk Očenášek, který se rozhodl přestoupit do Nikolčic. Na jaře nemůžeme počítat ani s Danielem Netopilíkem, který je pracovně v zahraničí. To je velká ztráta, protože jde o výborného středního záložníka,“ mrzí Volfa.

Změní se pod jeho vedením herní styl Lednice? „Rád bych do hry dostal víc rychlosti a agresivity. K tomu je potřeba mít odpovídající hráče. Když budou všichni kluci v pořádku, můžeme se takovým stylem prezentovat,“ má jasno.

Jeho svěřenci odstartují jarní část sezony 19. března domácím šlágrem proti druhému Veselí nad Moravou, na které mají náskok dvou bodů. „Je strašně důležité, abychom se chytili od úvodního kola. Trénujeme tak, ať jsme na první zápas maximálně připravení a forma před startem jara graduje,“ dodává Volf.