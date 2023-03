Odchod Sedláčka, který v minulosti hájil barvy Slovácka a loni do Velkých Němčic přicházel jako zvučná posila, se přesto projevil. „Odešlo s ním minimálně osm bodů. Na naši soutěž byl nadstandardní gólman. O to větší zklamání pro mě je, že teď chytá ve III. třídě. V současné době bohužel i amatérský fotbal ovlivňuje placení hráčů. My hrajeme s místními kluky bez odměňování. Když vidím, kolik jsou některé týmy schopné zaplatit, je to pro mě za hranicí,“ popisuje Mrkvica.

Ani bod nazmar. Kobylí vládne tabulce, suverénní jízdu chce zakončit postupem

Zatímco v předchozím ročníku dostaly Velké Němčice na podzim 16 branek a pyšnily se druhou nejlepší defenzivou v soutěži, tentokrát jich za záda gólmana prošlo 34. „Pod takový počet se podepsaly naše nevyrovnané výkony. Obrana zůstala ve stejném složení, jen jsme ji museli protáčet kvůli zranění,“ vysvětluje Mrkvica, který tým vede spolu s trenérským kolegou Milanem Nekvapilem.

V jednom utkání tak například musel na postu levého obránce nastoupit nejlepší střelec týmu Zbyněk Frank, který si dosud připsal pět branek. „Jinak to nešlo, kluci za sebe museli zaskakovat. Na podzim jsme do hry poslali celkem 22 hráčů, včetně dorostenců. Jednou někdo chyběl kvůli zranění, podruhé zase kvůli pracovním povinnostem. Kvalita v týmu je, ale když nejsme schopní odehrát tři zápasy po sobě ve stejné sestavě, jen těžko můžeme porážet přední mužstva,“ krčí rameny Mrkvica.

Pomalý start vystřídal excelentní finiš. Nikolčice se prostřílely na sedmé místo

Ten v útoku kromě Zbyňka Franka spoléhal i na jeho bratra Lukáše, který na podzim z pozice záložníka zaznamenal čtyři trefy. „Nemáme vyloženého střelce, takže se o branky podělilo víc hráčů. Výborný je vepředu Zdeněk Bažant. To je takový náš Koller, má taky skoro dva metry. Bohužel nám kvůli pracovnímu vytížení často chybí,“ mrzí zkušeného stratéga.

Plánuje přes zimu změny v kádru? „Co se týče odchodů, vzhledem k častým absencím jsme veškeré přestupy zakázali. O některé hráče zájem byl, ale odmítli jsme,“ přiznává.

Na druhé straně neočekává ani příchod posily mezi tři tyče. „Po odchodu Lukáše Sedláčka jsme oslovili spoustu gólmanů, ale bohužel se nám nikoho přivést nepodařilo. Ve druhé půlce sezony plánujeme začlenit brankáře z dorostu, který na podzim odchytal dva poločasy. Nemáme postupové ambice a snad nebudeme mít ani sestupové problémy, takže mu chceme dát víc prostoru,“ přibližuje.

Kleiber přestoupil do Lednice: Podzim v Lanžhotě byl velké zklamání

V současné chvíli fotbalistům Velkých Němčic ordinuje tréninkové dávky v zimní přípravě. „V lednu jsme trénovali dvakrát týdně, od února už jedeme tři tréninky. Kromě toho odehrajeme přípravné zápasy,“ odtajňuje.

S jakým cílem vstoupí celek z Břeclavska do jarní části sezony? „Loni jsme jako nováček skončili devátí, bylo by hezké tohle umístění ještě o trošku vylepšit. Pokud udržíme současné postavení, budu spokojený,“ dodává.