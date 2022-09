VIDEO: Drama v posledních minutách. Fotbalisté Krumvíře porazili Svratku

Povedené představení s černou kaňkou na závěr. Fotbalisté Krumvíře v páteční předehrávce sedmého kola krajského přeboru porazili Svratku Brno 3:2. Přestože domácí nepustili Brňany do hry a ještě dvě minuty před koncem základní hrací doby vyhrávali 3:0, Svratka dokázala využít zaváhání krumvířské defenzivy a upravila výsledek pro ni do té doby nevydařeného utkání na rozdíl jedné branky. „Po vypuštěném závěru cítím mírnou pachuť, do té doby jsme hráli dobrý fotbal. Především v první půli jsme hráli velmi dobře a vytvořili si náskok. Soupeře jsme přehrávali, prosazovali jsme se po krajích hřiště, takový byl i náš plán. Kluky musím pochválit,“ řekl po utkání krumvířský trenér Michal Škrabko.

Třetí branka Krumvíře, kterou vstřelil Tomáš Ondroušek. | Video: Kryštof Neduchal