Legendy brněnské Zbrojovky Karel Jarůšek, Zdeněk Valnoha, Tomáš Polách, Petr Švancara, Milan Pacanda, ale také šéf českého biatlonu Jiří Hamza či oblíbený herec Václav Svoboda zpestřili oslavy stého výročí od založení fotbalového klubu v Krumvíři. Tamní vysloužilci v exhibičním duelu starých gard, kterému přihlíželo šest stovek diváků, podlehli Zbrojovce 2:10 „Výhry neslavíme, opravdu nejde o to, kdo vyhraje. Jdeme si udělat žízeň,“ řekl po utkání představitel Lumíra ze seriálu Ulice Václav Svoboda.

Fotbalová exhibice starých gard Krumvíře a Zbrojovky Brno. | Video: Kryštof Neduchal

Slavnostní den začal už v devět hodin ráno duely mládežnických kategorií. Diváky ze širokého okolí přilákal do Krumvíře hvězdný výběr Zbrojovky, za který nastoupil i odchovanec místního fotbalu Roman Široký, který hrál za Brno v devadesátých letech. „Měl jsem možnost se vrátit na domácí trávník, kde jsem jako žáček začínal. Ve třinácti letech jsem pak přestoupil do Zbrojovky, kde jsem zažil asi deset let,“ vzpomněl fotbalista, jenž pamatuje i historickou nejvyšší návštěvu, kdy na utkání Boby Brno se Slavií Praha přišlo přes čtyřiačtyřicet tisíc diváků.

Roman Široký hodnotí exhibici v Krumvíři

Přestože hráči Krumvíře prohráli s brněnskými legendami vysokým rozdílem, na utkání jen tak nezapomenout. „Zápas jsme si užili, ač výsledek byl krutý. Jde vidět, že ti kluci to mají pořád v noze a jsou sehraní. My jsme se sešli s kluky, kteří spolu v jedné generaci nikdy nehráli,“ uvedl domácí Radim Heča.

Radim Heča hodnotí exhibici se Zbrojovkou Brno

Zápas, který se hrál dvakrát půl hodiny, za postranní čárou komentoval s mikrofonem v ruce bavič Petr Švancara. Ten divákům přiblížil jednotlivé hráče na hřišti a přidal i zážitky ze své kariéry.

Herec Václav Svoboda hodnotí exhibici v Krumvíři

Po utkání se Švancara a spol. nechali se zájemci vyfotit a rozdávali i své podpisy. V obležení zájemců o fotku a podpis byl i nejslavnější krumvířský odchovanec Milan Heča. Brankář, který v uplynulé sezoně oslavil titul s pražskou Spartou, ukázal divákům i mistrovskou medaili. Do exhibice však nezasáhl a utkání pouze sledoval. „V Krumvíři jsem po dlouhé době, přes sezonu jsem se sem dostal jen dvakrát třikrát. Organizátoři to dobře nachystali, všichni si to tady užívají,“ prozradila čerstvá posila prvoligového Slovácka.

Heča s mistrovskou medailí navštívil Krumvíř: Všichni si výročí užívají

Tomáš Polách o exhibici v Krumvíři i roli asistenta ve Zbrojovce

Po exhibičním duelu na se hřišti představili fotbalisté krumvířského A mužstva, kteří v poslední kole krajského přeboru porazili 2:1 Ráječko a zakončili sezonu na sedmém místě.

OBRAZEM: Fotbalisté Krumvíře obohatili oslavy výročí vítězstvím nad Ráječkem

Na sportovní program navázaly večerní koncerty kapel Ine Kafe. Red Hot Chili Peppers (revival) a Kožuch.

Výsledky zápasů na fotbalových oslavách v Krumvíři:

Přípravka: Krumvíř - Bořetice/Kobylí 4:4. Branky: 2× D.Balaci, 2x M.Hanke.

Ml.Žáci: Krumvíř - Boretice/Kobylí 4:2. Branky: 3x V.Procházka, J.Škrabko.

St.žáci: Krumvíř - Bořetice/Kobylí 5:1. Branky: 2x J.Moškvan, T.Ryšavý, D.Novák, K.Brychta.

Dorost: Krumvíř - Boleradice 3:2. Branky: R.Němeček, K.Brychta, D.Malík - V.Charvát, J.Stehlík.

Stará garda Krumvíř (mladší) - Stará garda Těšany 5:2. Branky: 3×C.Balaci, M.Škrabko, V.Charvát - 2x P.Vognárek.

Stará garda Krumvíř (starší) - Stará garda Zbrojovka Brno 2:10. Branky: I.Brychta, P.Svoboda - 2x T.Polách, 2x Z.Valnoha, P.Holomek, V.Svoboda, J.Hamza,P. Šustr, 2x M.Pacanda.

Zajímavé momenty z utkání Krumvíř - Zbrojovka

