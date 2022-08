Přestože nejlepší kanonýr Lednice v minulé sezoně střelecky táhl mužstvo za vítězstvím v I. A třídě, do zápasů v krajském přeboru nastupuje překvapivě na pozici stopera. „V přípravě jsem nastoupil v obraně a zjistili jsme, že jsem tam pro mužstvo platnější. V minulých sezonách pro mě byla priorita střílet góly, nyní jim musím zabraňovat,“ směje se fotbalista, jenž pochází z Velkých Bílovic.

Zatímco řada fotbalistů má s přesunutím z ofenzivy do defenzivy problém, Osička si nemůže novou pozici vynachválit. „Trenéra jsem sám přesvědčil, aby mě vzadu vyzkoušel. Útočníka jsem hrál dlouho a role stopera mi přijde snad ještě důležitější. Navíc v útoku si můžu stále zahrát za béčko, takže jsem spokojený,“ netají bývalý hráč Břeclavi, Velkých Bílovic nebo Mutěnic.

A jak si mladý fotbalista zvyká na vyšší soutěž? „Rozdíl mezi I. A třídou a krajským přeborem je opravdu znát. Soutěž je daleko náročnější a v zápasech se nedostáváme do tolika šancí, ale nijak mě to nepřekvapuje, ve vyšších soutěžích to tak prostě je. Když jsem vyšel z dorostu zahrál jsem si za Břeclav divizi, takže už s tím nějaké zkušenosti mám,“ přiznává Osička.

Třetí nejlepší střelec I. A třídy z minulé sezony v létě odolal nabídkám z jiných klubů a setrval v Lednici. „Jsem tu spokojený, pravidelně nastupuju v základu, takže nemám důvod měnit. V létě jsem dostal nabídky, ale jednalo se o kluby z nižších soutěží. V mém věku mám určité ambice, takže je pro mě úroveň soutěže důležitá. Neříkám, že se nikam nechci posunout, ale momentálně mám hlavu nastavenou tak, že chci hrát za Lednici,“ vysvětluje kanonýr víkendu.

O tom, že Osička je na tom fyzicky velmi dobře, svědčí fakt, že v minulých dvou kolech nastoupil jak za áčko tak i za béčko Moravanu. „Trénujeme třikrát týdně, takže jsem připraven. Zápas za áčko v krajském přeboru je samozřejmě náročný, člověk se tam opravdu vydá. V neděli za rezervu už je to klidnější. Člověk to v pondělí cítí, ale v mém věku bych to měl v pohodě zvládat,“ dodává s úsměvem Osička.