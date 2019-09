Na čelo katapultovaly brněnský celek opory z druholigového A mužstva, které hostují v Líšni ze Zbrojovky. Před týdnem se o výhru nad silnými Boskovicemi 5:2 zasadil hattrickem Marek Vintr, gól přidalo i jeho dvojče Ondřej.

Víkendovou výhru nad Moravskou Slavii řídil pro změnu Martin Zikl, který se na triumfu 3:2 podílel dvěma trefami. Forvard hostující ze Zbrojovky v Líšni nemohl nastoupit kvůli domluvě klubů do brněnského druholigového derby, a tak si střihl duel v krajském přeboru. „Trenér se mě po tréninku zeptal, jestli může počítat, že naskočím za béčko. Rozhodně jsem to nebral jako nutné zlo. Jsem rád, že jsem měl zápasové vytížení. Nebyla to žádná sranda, o čemž svědčí i výsledek. Měli jsme co dělat,“ pravil Zikl.

Brněnský rodák si tak prožil premiéru v nejvyšší krajské soutěži, v základní sestavě nastoupili taky sourozenci Vintrovi, kteří rovněž nemohli naskočit do druholigového derby. „Jsou šikovní a hraje se mi s nimi dobře. Navíc Líšeň dává v B týmu dost prostoru mladým hráčům, takže jsem se potkal s kluky, s kterými jsem kdysi chodil na fotbalovou základku. Bylo to hezké,“ líčil talentovaný útočník.

Líšeň B s hráči z A týmu

- Bystrc – Líšeň B 3:1 (Dominik Kříž: 0 gólů, na hřišti 45 minut)

- Líšeň B – Boskovice 5:2 (Marek Vintr: 3 góly, na hřišti 72 minut Ondřej Vintr: 1 gól, na hřišti 72 minut)

- Moravská Slavia – Líšeň B 2:3 (Martin Zikl: 2 góly, na hřišti celý zápas Marek Vintr: 0 gólů, na hřišti celýzápas Ondřej Vintr: 0 gólů, na hřišti celý zápas)

Líšeň i se třemi posilami z A týmu málem padla. S poslední Moravskou Slavií totiž prohrávala po první půli 0:2, obrat nastartoval kontaktní trefou v 65. minutě právě Zikl, jenž o dvacet minut později vyrovnal. „První poločas nám nevyšel, ale o přestávce jsme si něco řekli v kabině. Nijak speciálně mě soupeři nehlídali. Po prvním gólu říkali, ať už nestřílím, že potřebují vyhrát,“ smál se Zikl.

Místo nepříjemné prohry se tak Líšeň vyhřívá na čele tabulky. Moravská Slavia je nadále poslední. „Za první poločas tentokrát zasloužíme pochvalu, ve druhém jsme se dostali pod velký tlak. Na to, že hráli za Líšeň tři profíci, tak to z naší strany šlo. Upřímně ale nebylo moc poznat, že ti tři z Líšně hrají druhou ligu,“ poznamenal předseda Moravské Slavie Stanislav Šlégl a pokračoval. „Nejsem příznivce toho, aby týmy nasazovaly profíky. Na druhou stranu pravidla to dovolují a Líšeň se ničím neprovinila,“ nabídl pohled první muž Moravské Slavie.

Ne vždy je ovšem přítomnost fotbalistů z vyšších soutěží záruka úspěchu. Ostatně poznala to i Líšeň. Při jediné prohře v sezoně s Bystrcí nasadila do hry Dominika Kříže, jehož ovšem trenér nechal na hřišti pouze poločas a rezerva Líšně prohrála 1:3.