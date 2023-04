Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili Starou Říši 2:1.Zdroj: Jaroslav Kicl



Velká neznámá

Sokol Lanžhot



Před sezonou se nechali slyšet, že zabojují o postup do třetí ligy. Fotbalisté divizního Lanžhota však v podzimní části poztráceli spoustu bodů a přezimovali na sedmém místě. Vedení klubu na neuspokojivé výsledky zareagovalo odchodem sedmi hráčů užšího kádru, které nahradilo z vlastních zdrojů. Těsně před startem jara se do Lanžhota vrátil z nejvyšší slovenské soutěže záložník Marko Totka.

Spousta příznivců si kladla otázku, zda to bude stačit? Výsledky hovoří jasně: čtyři vítězství a jedna remíza se skórem 9:1. „Není to pro mě překvapení. Udělali jsme v kádru určitý řez, ale kostra týmu zůstala. Dali jsme větší prostor mladším hráčům Ravasovi s Bogdalíkem, kteří si šanci zaslouží,“ říká kouč Jaroslav Hílek.



TIP Deníku:

4. místo