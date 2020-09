Co je pro vás největší gól?

Největší gól pro mě znamená zdraví a svoboda. Dále pak mít uspokojené základní lidské potřeby a umět se radovat z maličkostí, které běžný život nabízí.

Jaký jste si v životě dala „vlastňák“?

Slíbila jsem našim zaměstnancům sportovní akce, které se neuskutečnily. Ale když hra není ani rozehraná, tak si žádný vlastňák ani nedáte…

Komu byste dala červenou kartu a proč?

Červené karty v životě nedávám, spíše jen ty žluté. Každý má pak možnost situaci napravit. Když se na to podívám z druhé strany, tak jsme to spíše my, komu byla udělena červená karta. Vzhledem ke koronavirové krizi jsme byli nuceně posazeni na trestnou lavici a nemohli jsme tak pokračovat v zápasu.

Za co ve své firmě/organizaci kopete?

Kopeme za součinnost, vzájemnou spolupráci a dobrý tým. Vytváříme přátelskou atmosféru, organizujeme akce, které nás stmelují. Když je spokojený zaměstnanec, tak je spokojený i zákazník. Velmi významná je pro nás ekologie, proto jsou naše autobusy na CNG pohon a nezatěžují tak životní prostředí.

Jaký je Váš sportovní vzor?

Sportovním vzorem je pro mě Jaromír Jágr, a to nejen pro jeho sportovní úspěchy, ale hlavně pro jeho přístup k hokeji. Znamená pro něj tu nejlepší zábavu a snaží se v něm být ten nejlepší. Když se takto přistupuje k různým činnostem v životě (třeba také k práci), úspěch se dostaví vždy.

K určitému sportovnímu výkonu bych přirovnala i práci našich řidičů, protože mají vše, co úspěšní sportovci potřebují. Mají vysokou míru sebekázně a silné vůle proto, aby velmi brzy ráno vstali. Jsou koncentrovaní, aby podali co nejlepší výkon, potřebují kvalitní spánek, aby vydrželi každodenní dlouhou trať, musí se soustředit a řídit se pravidly, poslouchají trenéry z dispečinku, mají disciplínu a jedou podle stanoveného řádu.