Fotbalistům Bavor vstup do nové sezony nad očekávání vyšel. Palavan, který v létě zvažoval, zda vůbec dá mančaft dohromady a III. třídu Břeclavska přihlásí, ve 2. kole zvítězil na hřišti Lanžhota, domácí béčko Sokola na Pastvisku zdolal 4:2 a připsal si první body do tabulky.

Fotbalisté Bavor (červené dresy) vstoupili do nové sezony III. třídy Břeclavska výhrou v Lanžhotě. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

„Nečekal jsem, že nám utkání takto vyjde,“ přiznává trenér Palavanu Igor Kubánek.

Hosty nasměroval za výhrou Karel Křivánek, který se trefil hned dvakrát. Další branky Bavor přidali Marek Zemeš a Jiří Hodulák. Za Lanžhot, který závěrečnou půlhodinu dohrával bez vyloučeného Michala Bači, se dvakrát trefil Patrik Tuček.

III. třída Břeclavsko, 2. kolo -

TJ SOKOL LANŽHOT B – TJ PALAVAN BAVORY 2:4 (0:3)

Branky: 59. a 63. Patrik Tuček - 14. a 59. Karel Křivánek, 30. Marek Zemeš, 39. Jiří Hodulák. Rozhodčí: Krybus - Vymyslický, Ujčík. Červená karta: 62. Michal Bača (Lanžhot B). Diváci: 50.

„Myslel jsem si, že soupeř na tom bude herně lépe, na druhé straně je pravda, že nás i v deseti válcoval, závěr už jsme ale nějakým způsobem ukopali,“ uvedl Kubánek.

Padesát diváků mohlo vidět i více branek, další šance ale oba týmy zahodily. Buď se činili brankáři, nebo šli střely vedle.

Bavory, které nejlepší roky mají za sebou, neprožívají zrovna idylické období. Po minulé sezoně v klubu několik hráčů skončilo.

Někteří odešli jinam, další ukončili či přerušili kariéru. Může za to věk nebo zdraví. „Mužstvo se obměnilo. Museli jsme přesvědčit i kluky, co třeba tři nebo čtyři roky fotbal vůbec nehráli, jinak bychom to vůbec neposkládali,“ přiznává Kubánek.

I když Bavory s počtem hráčům nemají až tak velké problémy, ne každý má potřebnou kondici či výkonnost. „I proto budeme rádi za každou výhru,“ říká.

O postupu se v Palavanu vůbec nebaví, okresní přebor není žádné téma. „To bychom potřebovali nějakého sponzora, co nám sežene kvalitní fotbalisty. Mladým se moc hrát nechce, ti starší to hrají jenom pro radost nebo na žízeň. Nám bude stačit střed tabulky,“ přiznává Kubánek.

Letní příprava nebyla v Bavorech žádná, tým se sešel až těsně před startem sezony, hned šel do akce. Vedení klubu dokonce řešilo, že tým do soutěže nepřihlásí.

„Opravdu to bylo tak vážné, protože někteří kluci skončili nebo odešli a bylo nás málo. Nevěděli jsme, jak to s námi bude. Bylo to fakt špatné. Nakonec jsme to dali dohromady a soutěže odehrajeme,“ dodává kouč.