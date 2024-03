Povedená generálka. Fotbalisté Charvátské Nové Vsi porazili sloučený tým Rakvice/Zaječí 3:2 a vítězně se naladili na jarní část okresního přeboru Břeclavska. „Byť máme čtrnáct dní do mistráku, byla to pro nás generálka s kvalitním soupeřem. Splnila očekávání, tak nějak jsem si hru představoval,“ řekl kouč Charvátské Nové Vsi Dušan Fungáč.

Fotbalisté Charvátské Nové Vsi (v černém) porazili 3:2 Rakvice/Zaječí. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten si díky přípravnému duelu ujasnil poslední otazníky v sestavě. „Už mám jasno o věcech, v nichž jsem si nebyl stoprocentně jistý,“ prozradil.

Charvátské Nové Vsi vystřelil vítězstvím hattrickem Pavel Jurčík, který se vrátil po dlouhodobém zranění. „Byl mimo rok a půl. Strašně bych si přál, aby mu zdraví drželo, protože opravdu je po tak dlouhé době velká posila,“ netajil Fungáč.

Podle očekávání zaujal Jurčík místo na hrotu. „Je to čistokrevný útočník,“ usmál se lodivod.

Lednice v generálce nastřílela sedm gólů. Trenér Koch nebyl spokojený

Druhý celek okresního přeboru, který do odvetné části vstoupí s tříbodovou ztrátou na první Mikulov, přivítal v zimní pauze velkou posilu Jiřího Gajdoše. „Je to u nás nejvýznamnější změna. Jirka byl jedním z úspěšných borců, kteří vykopali Lednici postup do krajského přeboru,“ vzpomněl Fungáč.

Zkušený záložník se vrátil domů po ročním angažmá v Rakousku. „Přestože jsme nikdy spolu nehráli, máme dlouhodobý vztah. Jirku jsem do Charvátské lákal ještě když hrál za Lednici, ale tenkrát to bylo spíš zbožné přání. Po čase jsme si spolu sedli a domluvili se, že bude naší důležitou posilou,“ pravil stratég.

Pro přestup do Charvátské Nové Vsi hrál i fakt, že Gajdoš bydlí v Břeclavi. „To by vysvětlil spíš Jirka, ale myslím, že vzhledem k dojíždění byl pro něj návrat domů výborná volba. A pro nás samozřejmě taky,“ dodal Fungáč s úsměvem.

HOST DENÍKU: Mizerný vstup Hodonína do jara, zachrání se Lednice v přeboru?

Ani po posílení se však jeho mužstvo za postupovým bojem nežene. „Kvůli divákům i klidu v kabině chceme hrát o nejvyšší příčky, ale v žádném případě nemluvíme o postupu. Myslím, že teď se všem líbí, jak hrajeme. Kluci jsou spokojení, diváků chodí na zápasy hodně, takhle by to na okresní úrovni mělo vypadat,“ uzavřel trenér.

Charvátská Nová Ves vstoupí do jarní části 23. března domácím zápasem s Kobylím. Rakvice/Zaječí ve stejném termínu doma v duelu šestnáctého kola III. třídy vyzvou Bavory.