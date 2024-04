Favorita poslal do vedení v sedmadvacáté minutě Filip Navrátil. „Bylo to velmi těžké utkání, ale dobře jsme se připravili. Úvodních čtyřicet minut kluci podali velmi dobrý výkon, zaslouženě jsme vedli,“ ohlédl se hostující funkcionář za prvním dějstvím.

Po změně stran se Charvátská Nová Ves dostala zpět do zápasu a hnala se za vyrovnáním. Místo kýžené branky však přišlo v osmdesáté minutě vyloučení domácího Jiřího Gajdoše. „Měli jsme tři gólové příležitosti, které jsme nevyužili. Pak přišla nešťastná červená karta za běžný faul v nepřerušené hře. Myslím, že se rozhodčí trochu unáhlil, protože to vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Ale rozhodnutí musíme respektovat,“ uvedl domácí kouč Dušan Fungáč.

FOTO: V Břeclavi se konal Racio běh kolem Dyje. Najdete se?

Pro hosty byla přesilovka vysvobozením. „Druhou půlku jsme trochu prospali. Domácí se snažili vyrovnat, ale odolali jsme. Když se pak nechal vyloučit domácí klíčový hráč, výhru jsme už nepustili,“ netajil Horňáček.

Mikulov přidal pět minut před koncem Adamem Žůrkem druhý gól a radoval se z výhry 2:0. „Soupeř prokázal, že je na čele tabulky právem,“ uznal Fungáč.

Ten i přes dva obdržené góly vyzdvihl výkon svého gólmana. „Musím pochválit Davida Elsnera, který nám hodně pomáhal chytat jejich dlouhé míče. První gól, který dostal, byl po nechytatelné ráně,“ podotkl kormidelník Charvátské Nové Vsi, které patří po osmnácti odehraných kolech s dvaatřiceti body čtvrtá pozice.

Šardice před bitvou jara padly v Bílovicích. Kyselku čeká vyšší trest, tuší kouč

Mikulov je se čtyřiačtyřiceti body dál první. Před druhou Ivaní má osmibodový náskok, navíc dál drží sérii neporazitelnosti v aktuální sezoně. „Není to jen osmnáct kol v této sezoně, ale musím přičíst ještě šest posledních zápasů z minulého ročníku, takže držíme už čtyřiadvacet zápasů bez prohry,“ zdůraznil Horňáček.

Úctyhodnou sérii však v klubu neřeší. „Nechceme na to myslet. Čeká nás teď zápas na hřišti posledního Podivína, víte jak to je. Musíme kluky nachystat, aby byli soustředění, jako když se jelo do Charvátské,“ uzavřel asistent hostujícího stratéga.

OBRAZEM: Nikolčice deklasovaly Valtice. Čtyřmi góly se blýskl Sedlo

Utkání v Podivíně je na programu v sobotu od půl páté odpoledne, Charvátská Nová Ves se v neděli od půl páté odpoledne představí na hřišti Bořetic.