Spravedlivá dělba bodů. Fotbalisté Charvátské Nové Vsi v nedělním duelu čtyřiadvacátého kola okresního přeboru Břeclavska doma remizovali s Moravským Žižkovem 1:1. „Férově uznám, že remíza je zasloužená. Víc by nás těšila výhra, ale soupeř byl kvalitní,“ zhodnotil duel kouč Charvátské Nové Vsi Dušan Fungáč.

Fotbalisté Charvátské Nové Vsi (v černém) remizovali s Moravským Žižkovem 1:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten měl před zápasem problémy se skládáním sestavy. „Máme opět velkou marodku hráčů základní sestavy. Zápas jsme odehráli díky dorostencům, kteří nám pomohli,“ netajil domácí lodivod.

Jeho svěřenci se do tempa hry delší dobu dostávali. „V úvodu jsme se trochu hledali, ale pak se hra vyrovnala. Inkasovali jsme z ojedinělé příležitosti soupeře branku, naštěstí jsme však do poločasu vyrovnali,“ těšilo Fungáče.

OBRAZEM: Břeclav podlehla v klíčové bitvě Speřicím. Nic nepustíme, hlásí Víšek

Moravský Žižkov poslal do vedení v devětatřicáté minutě Petr Hložek, za domácí srovnal těsně před odchodem do šaten Adam Valeš. „Inkasovaná branka před poločasem vždycky zamrzí, ale domácí si vypracovali po změně stran dost šancí na to, aby vyrovnali,“ podotkl žižkovský stratég Karel Virág.

Charvátská Nová Ves litovala po závěrečném hvizdu zahozených šancí ve druhé půli. „Druhý poločas byl z naší strany podle představ. Vytvořili jsme si několik příležitostí, které jsme však nevyužili,“ mrzelo Fungáče.

Diváci už se další branky nedočkali a oba týmy si rozdělily za remízu 1:1 po bodu. „Byl to kvalitní zápas. Výsledek plně odpovídá dění na hřišti, oba týmy byly vyrovnané,“ dodal Virág.

PODÍVEJTE SE: Lednice v Přítlukách dál vítězí. Koch se ostatními výsledky baví

Charvátská Nová Ves zůstává s devětatřiceti body na čtvrté pozici a v dalším kole se představí v neděli od pěti hodin odpoledne na hřišti Přítluk/Lednice B. Moravský Žižkov je s třiatřiceti body sedmý a rovněž v neděli od pěti hodin odpoledne odehraje klání na hřišti Hustopečí.