Trénování dětí se nevzdal ani po přesunu k mužům. „Sám mám v přípravce čtyři vnuky. S vedením dětských tréninků mi hodně pomáhají dcery. Někdy je to sice náročné, protože kromě fotbalu mám spoustu práce ve vinohradech a sklepích, ale dá se to skloubit,“ popisuje.

Ten na lavičce před sezonou nahradil Jiřího Ungera. První mužstvo Hustopečí vedl už v minulosti, v posledních letech se pak věnoval trénování dětí v klubové školičce. „Vedení mě v létě oslovilo s tím, jestli to nechci zkusit u mužů. Chvíli jsem se rozmýšlel a pak jsem kývl. S mladým kádrem je to krásná práce. Co si budeme podívat, se starými chlapy už člověk nic moc nenadělá, ale s mladými se dá pořád pracovat,“ směje se zkušený stratég.

Tou dobou přitom mužstvo posílil jihomoravským fanouškům dobře známý Zdeněk Valnoha, který naposledy oblékal dres Hrušovan u Brna a měl v ofenzivě doplnit právě třicetiletého snajpra. „V přípravě chystal Danovi balony, na hřišti si sedli, spolupráce klapala. Pak se ale Dan zranil a byl průšvih. V počtu nastřílených branek se nám ho na podzim nepodařilo nahradit,“ mrzí Minaříka.

Přesto Hustopeče v první půlce sezony nasázely soupeřům 35 gólů, pod které se podepsalo celkem 12 hráčů. „Na podzim střílel góly skoro celý mančaft. Mladým klukům moc pomohl Zdeněk Valnoha, který do hry vnáší rozum a předává ostatním cenné zkušenosti,“ pochvaluje si příchod bývalého prvoligového záložníka.

Z klidného středu do elitní trojky. Fotbalisté Ivaně postupové ambice nemají

A těšit ho může i práce obranné řady, která soupeřům ve 13 zápasech povolila 18 branek, což je druhý nejnižší počet v soutěži. Méně jich dostal jen vedoucí Mikulov. „Nehrajeme odzadu, ale kluci jsou na sebe zvyklí a v defenzivě jim to klape,“ těší lodivoda Hustopečí.

Aktuálně čtvrtý celek okresního přeboru drží po podzimu bilanci sedmi vítězství, dvou remíz a čtyř porážek. Tři prohrané duely přitom skončily rozdílem jediné branky. „Až na utkání v Moravskému Žižkově, kde jsme padly 1:4, byl každý z těch zápasů vyrovnaný. Rozhodly individuální chyby, ne taktické nedostatky. Velká část hráčů teprve sbírá zkušenosti a k tomu chyby zkrátka patří,“ má jasno.

Nejvíc ho mrzí domácí porážka s Charvátskou Novou Vsí v předposledním podzimním kole, kterou mužstvo přišlo o domácí neporazitelnost. „Po prvním poločase jsme vedli 1:0, měli jsme zápas pod kontrolou, soupeře jsme přehrávali. Ve druhé půlce ale jako by kluci byli hlavou jinde a úplně se to otočilo,“ připomíná obrat hostů na konečných 2:3.

Respekt a fair play. Fotbalisté Moravského Žižkova bojují proti agresi na hřišti

S hráči zahájil v polovině ledna přípravu na jarní část sezony. Ke konci února společně vyrazili na čtyřdenní soustředění do Luhačovic. „Od začátku přípravy do soustředění to bylo především o nabírání kondice a pak o rychlosti a herních věcech,“ přibližuje lodivod, který dříve vedl také Vojkovice či Nikolčice.

Přes zimu řešil i příchod nových tváří. „Kromě Dana Tince nám do konce sezony bude chybět i Adam Grmela, který si v utkání s Mikulovem utrhl achilovku. Přivedli jsme proto nového středopolaře a brankáře, zatím ale nechci jmenovat,“ reaguje kouč na zranění Grmely a odchod gólmana Dominika Jochmana do Židlochovic.

Velké Němčice s obměněným kádrem předčily očekávání. Chtějí si pojistit záchranu

S jakým cílem vstoupí Hustopeče do jarní části okresního přeboru? „Prioritou pro nás zůstává mládež, takže na jaře začleníme do A týmu další dorostence. Klubový cíl pro letošní sezonu je posun dorostu do vyšší soutěže. V mužích chceme skončit do třetího místa a v příští sezoně zabojovat o postup, aby nám kluci po odchodu z mládeže neutíkali do jiných klubů. Věřím, že když vykopeme I. A nebo alespoň I. B třídu, nebudou mít důvod přesouvat se jinam a zůstanou doma,“ dodává.