Sezonu zahájil nováček soutěže porážkou 1:3 v Ivani. Úvodní nezdar ho ale nepoložil a po podzimu drží bilanci pěti vítězství, dvou remíz a pěti porážek. „První duel proti Ivani stál z naší strany za nic. Kluci byli vyvalení. Od druhého kola ale nemůžu říct, že by mě nějaký zápas zklamal. I když se prohrálo, nebyli jsme horším týmem,“ těší zkušeného kouče.

Ten se musel v osmi podzimních kolech obejít bez nejlepšího střelce loňského ročníku B skupiny III. třídy Filipa Navrátila. „Laboroval se zraněním kolene. Hned na začátku sezony začal kulhat a teď má po operaci. Vypomohl nám alespoň ve čtyřech zápasech. Nastoupil třeba proti Boleradicím/Krumvíři B a hned nasázel hattrick při vítězství 4:0. Právě jeho 10 branek nám na podzim scházelo,“ objasňuje situaci okolo hráče, který v loňském ročníku zaznamenal 26 přesných zásahů.

Kromě toho přišel na konci září o čtyřiadvacetiletého záložníka Marka Látala. „To je pan fotbalista. Bohužel se zranil a pak odjel pracovat do Anglie. Kdybychom měli k dispozici právě jeho s Filipem, skončíme do třetího místa. Tihle dva chlapi mi na hřišti chyběli,“ vysvětluje.

S oběma ale může na jaře znovu počítat. „Navrátil už na konci podzimu trénoval a Látal se má vrátit ze zahraničí. K tomu přijdou dvě posily. První je náš odchovanec Rosťa Růžička, kterého nám pustí Znojmo. Jde o velmi perspektivného mladého kluka. Druhou posilou je Marek Pukančík. Výborný fotbalista, ale trošku zlobivý. Vystřídal několik týmů a teď se vrací do Mikulova. Slíbil mi, že chce u nás pořádně makat. Pokud budeme mít tyhle kluky k dispozici, útok bude velice kvalitní,“ přibližuje mikulovský lodivod.

Dlouhodobě se poohlíží také po posile mezi tři tyče. „Už v létě jsem chtěl dalšího gólmana, bohužel jsme žádného nesehnali. Zkoušeli jsme získat našeho odchovance, který chytá ve Valticích, ale nechtějí ho pustit. Pořád hledáme, ale kvalitních brankářů je málo. A když už se nějaký objeví, je mu přes 40 let. Takového chlapa nechci. Rád bych dal šanci mladému šikovnému klukovi, který u nás zůstane dalších 10 let,“ říká.

V současné chvíli už má šestý tým tabulky volno. Zimní přípravu odstartuje v polovině ledna. „Začneme tréninky v tělocvičně a od února se přesuneme ven. Ať už bude pět stupňů pod nulou nebo pět nad nulou. Máme v Mikulově krásné kopečky, takže si kluci užijí výběhy,“ směje se Horňáček.

Právě na fyzičce chce přes zimu zapracovat. „Ať jsme schopní vyhrávat utkání góly, které padnou po 80. minutě. Přesně tak to funguje v profesionálním fotbale. Spousta zápasů se láme těsně před koncem. To se nám povedlo třeba proti Hustopečím,“ připomíná srpnové vítězství 2:1.

Změní se pro jarní část sezony cíl mužstva? „Noví kluci mi sami řekli, že s takovým týmem musíme skončit do třetího místa. Už víme, do čeho jdeme. Víme, jak který mančaft hraje a na koho si dát pozor. Chceme tedy skončit do třetího místa a příští sezonu vykopat postup,“ dodává mikulovský stratég.