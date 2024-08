Na rozdíl od jiných okresů se drží na Břeclavsku v dospělých kategoriích i čtvrté třídy. Zůstanou i v dalších letech?

Jsem jedině pro, je to dobrá věc. Je tam možnost hokejového střídání, hráči si mohou v zápase několikrát odpočinout. Kolikrát je ve čtvrté třídě vyšší výkonnost než v okresním přeboru. Přeju si, aby to tak zůstalo, ale vždy záleží, jak se oddíly sejdou.

Jak vnímáte spojování sousedních vesnic do jednoho týmu?

Začalo to už před časem a stále to pokračuje. Dobré to je především pro mládež, kde je nedostatek fotbalistů. Postupně pak tyto problémy narůstají až do mužského fotbalu.

Jaká je situace s rozhodčími v okresních soutěžích na Břeclavsku?

Velmi špatná. Věkový průměr je kolem pětašedesáti let a ještě je jich málo. Většinou to dělají důchodci

V posledních letech funguje celorepubliková kampaň „Chci pískat“, která láká nové sudí. Nahlásili se noví zájemci i na Břeclavsku?

Nahlásilo se jich pár, ale buď vyfasovali vybavení a po dvou zápasech toho nechali, nebo se vymlouvají na jiné koníčky či studijní povinnosti. Je to velká škoda, protože spousta jich byla šikovných, mohli se dočkat i postupů do vyšších soutěží.

Podařilo se před novou sezonou, která začala uplynulým víkendem, rozšířit řady rozhodčích na OFS Břeclav?

Vůbec nikdo se nenahlásil. Pořádáme i školení pro oddílové pomezní rozhodčí, ale zatím nikdo nepodal přihlášku.

Může být pro začínající rozhodčí na okresech motivací povýšení do krajských soutěží?

Určitě. Každoročně posíláme od nás rozhodčí do kraje a většinou tam zůstávají, málokterý se vrátí zpátky. Pamatuji éru, kdy se rozhodčí po dovršení šestačtyřiceti let vrátil zpět do okresu, ale už to tak dávno není. Momentálně jsou v kraji rádi za každého nového sudího, které ho jim okresy pošlou.

Jak vnímáte plánovanou reorganizaci fotbalových soutěží?

Bohužel máme víc tříd než fotbalistů, takže nějaká třída se určitě zrušit musí. Jestli to bude I. B třída, nebo divize, to je úplně jedno. Ale je to jediný krok, kterým můžeme zkvalitnit úroveň fotbalu. Hráči, kteří dnes hrají I. B třídu, by se před lety neupíchli ani ve III. třídě.