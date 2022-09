Třicetiletý útočník, jenž se sedmi brankami vévodí tabulce střelců okresního přeboru, si však žádné předsezonní cíle nedává. „Mám velké štěstí na spoluhráče. Hodně těžím z práce našich krajních záložníků, kteří mi chystají šedesát procent mých gólů do prázdné branky. Já pak jenom slíznu smetánku. Ze světových útočníků se mi líbí Benzema a Lewandowski, ale to je jiná liga,“ směje se kanonýr víkendu.

Ten nedělní úspěch nijak nepřeceňuje. „Už jsem dal v jednom zápase III. třídy i sedm branek, bylo to v Brumovicích. Mám samozřejmě z pěti gólů velkou radost, ale tři z nich mi připravili spoluhráči do prázdné branky. Navíc musím přiznat, že výsledek byl pro Březí krutý. Troufnu si tvrdit, že hosté byli místy lepší tým, ale jak dostali čtvrtý gól, otevřeli hru. Chodili jsme pak do otevřené obrany a spadlo nám tam úplně všechno,“ přibližuje Dufek nedělní utkání.

Sedmou brankou v sezoně vyrovnal své maximum z minulého ročníku. „Loni jsem prošel těžkou nemocí, měl jsem Boreliózu a dlouho jsem se z ní dostával. Podzimní část jsem vůbec nehrál,“ vysvětluje bývalý hráč Šardic, Vrbice, Boleradic či Velkých Pavlovic.

V Bořeticích zažil Dufek i éru v I. A třídě. „Měli jsme strašně moc cizích hráčů a chyběla nám mládež. Když se hráči rozprchli, neměl kdo hrát. Museli jsme začít od začátku a zapracovat do týmu mladé kluky. Krajskou soutěž jsme odhlásili a vrátili se do okresu. Máme výborného předsedu Luďu Glozu, který dělá pro klub spoustu práce. Před dvěma lety k nám přišel z Pavlovic trenér Luďa Šefránek, trénoval v minulosti v krajských soutěžích. Lidi jsou v klubu skvělí, rozhodně je s kým pracovat,“ netají Dufek.

Žádné vysoké ambice však v Bořeticích nemají. „Musíme dokončit obměnu kádru. Máme ještě čtyři starší hráče, kteří už dlouho hrát nebudou, proto musíme zapracovat další mladé kluky. Když skončíme do sedmého místa, budeme spokojení. Další sezony se můžeme posouvat výš,“ tvrdí loňský výherce ankety Deníku o nejpopulárnějšího fotbalistu okresu Břeclav.