Kanonýr Damborský řídil demolici Kostic: Postup máme pořád ve svých rukou

Fotbalisté rezervy Velkých Bílovic si v nedělním duelu šestnáctého kola A skupiny III. třídy s chutí zastříleli proti béčku Kostic. Na vysoké výhře 9:1 měl velký podíl čtyřgólový střelec Michal Damborský. „Bylo to typické utkání, v němž na sebe narazil první s posledním. Podařil se nám start do zápasu a brzo jsme vedli. Domácí to podle mě vzdali dopředu, vstoupili do zápasu vlažně,“ zhodnotil duel Damborský.

Michal Damborský střelecky táhne rezervu Velkých Bílovic. | Foto: archiv Michala Damborského

Kanonýr Deníku Kanonýr Damborský řídil demolici Kostic: Postup máme pořád ve svých rukou Fotbalisté rezervy Velkých Bílovic si v nedělním duelu šestnáctého kola A skupiny III.… Přečíst článek > Ten dvěma brankami otevřel skóre zápasu a hattrick dokonal v sedmadvacáté minutě, kdy z penalty zvýšil na 3:1. „Utkání už bylo rozhodnuté. Bohužel jsme pak trošku polevili a přizpůsobili se hře Kostic. Naštěstí jsme i nadále měli jasnou převahu, z níž pramenili další branky,“ pravil spokojeně kanonýr Deníku. Sedmatřicetiletý útočník zaznamenal v sezoně již sedm branek, čtyři přesné zásahy v jednom zápase však v aktuálním ročníku ještě neměl. „Mám vleklejší zranění, už nehraju pravidelně. Ale mám kolem sebe výborné spoluhráče, kteří vypracují spoustu šancí, na mně je pak to zakončování. Tentokrát se mi to podařilo,“ usmál se Damborský. OBRAZEM: Opina nádherným přímákem vystřelil Břeclavi výhru v Bystřici Odchovanec Velkých Bílovic zůstává svému oddílu věrný. Dres změnil pouze loni v srpnu, kdy na pět dní přestoupil do pražských Kolodějí a následně se vrátil zpět. „Za Koloděje hraje můj bratr. V tom týdnu jsem zůstal i přes víkend v Praze, proto jsme se s bráchou domluvili, že si spolu ještě zahrajeme. Koloděje v tom týdnu měly tři zápasy, i když jsem naskakoval z lavičky, dal jsem i gól,“ vzpomněl na týdenní angažmá. Úroveň nižšího fotbalu v Praze a na Moravě se podle Damborského nedá srovnávat. „Jednalo se o stejnou třídu, ale úroveň na Moravě je určitě vyšší. V Praze je to horší i s diváky, menších klubů je tam hodně, proto se fanoušci rozmělní,“ vysvětlil forvard. PODÍVEJTE SE: Snopek oslavil návrat výhrou. Mutěnice v derby zdolaly Ratíškovice Béčko Velkých Bílovic se ve III. třídě přetahuje o první místo se spojeným týmem Přítluky/Lednice B, kterému v předminulém kole podlehlo 0:1. Zápas dvou nejlepších týmu sledovalo 250 diváků. „Na jiné zápasy taková návštěva nechodí, ale byl to zápas o první místo. Navíc Přítluky jdou za postupem, na fotbal tam chodí hodně lidí. I když to byl nejdůležitější jarní zápas, který jsme nezvládli, pořád jsme ve hře o postup,“ tvrdil Damborský. Tým Přítluky/Lednice B sice o dva body vévodí tabulce, rezerva Velkých Bílovic má však zápas k dobru. „Máme to pořád ve svých rukou. Nejdůležitější teď bude zápas se třetím týmem Rakvice/Zaječí, který nás čeká v polovině května,“ předpověděl útočník.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu