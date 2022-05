KANONÝR DENÍKU: Křivánek vystřílel Moravské postup. Bude hrát I. B třídu?

Sobotní utkání 23. kola okresního přeboru Břeclavska mezi Moravskou Novou Vsí a Hlohovcem dopadlo lépe pro domácí fotbalisty. Lídr tabulky nasázel Hlohovci pět branek a tři kola před koncem sezony se stal mistrem soutěže. Čtyřmi góly se na demolici soupeře podílel nejlepší kanonýr mužstva Tomáš Křivánek. Ten v sezoně zaznamenal již devětadvacet branek a na vedoucího kanonýra okresu Petra Darmovzala z Kostic ztrácí pět branek. „Spoluhráči mi občas pošlou tabulku kanonýru, ale pravidelně to nesleduju. Do Moravské jsem přišel, abych pomohl týmu. Jestli se to podařilo, musí posoudit v klubu,“ řekl skromně Tomáš Křivánek.

Fotbalový útočník Tomáš Křivánek z Moravské Nové Vsi má velký podíl na postupu mužstva do krajské soutěže. | Foto: archiv Tomáše Křivánka