Díky výhře se tak domácí posunuli na třetí místo tabulky a ztrácí jen tři body na vedoucí Moravský Žižkov. Byl to právě Wallisch, kdo otevřel skóre zápasu. „Dostal jsem přihrávku na hranici pokutového území. Míč jsem trefil holení, sotva se dokutálel do branky,“ vzpomíná střelec. Zanedlouho se dvakrát trefil Blažek, do poločasu se zapsal na střeleckou listinu ještě Ruber.