„Úkol před sezonou zněl vykopat postup. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo,“ září trenér Libor Horňáček.

Posun o soutěž výš si Mikulovští zajistili kolo před koncem, když vyhráli na hřišti rezervy Ivaně jasně 7:0. Díky tomu navýšili svůj náskok na čele tabulky na čtyři body. „Po vítězství v Ivani propukla obrovská radost. Kluci jsou mladí a postup je de facto první úspěch, který urvali. Byli šťastní a já samozřejmě s nimi. Mikulov si zaslouží hrát mnohem výš než ve III. třídě,“ má jasno třiašedesátiletý kouč.

Až do předposledního kola byla přitom bitva o první příčku otevřená. „Tahali jsme se o vedoucí pozici s druhým Drnholcem a třetími Velkovými Pavlovicemi B/Starovičkami. Pavlovice B/Starovičky si šly tvrdě za postupem a poslaly na nás ve vzájemném zápase áčko Pavlovic, které nastupuje v I. A třídě. To jsme ale doma porazili 2:1. Vítězně jsme se naladili a v dalším kole stvrdili postup proti Ivani,“ přibližuje zkušený stratég.

Jeho svěřenci zakončili sezonu s bilancí čtrnácti vítězství, jedné remízy a tří porážek. V 18 duelech 57 branek vstřelili a jen 18 dostali, čímž se stali nejlépe bránícím celkem soutěže. „V prvních dvou jarních kolech jsme dostali celkem sedm branek. To jsem musel v kabině zvýšit hlas. Připomněl jsem klukům, že brání nejen obrana, ale i záloha a útok. V dalších zápasech na tom zapracovali a v závěru sezony jsme dostali minimum gólů,“ pochvaluje si.

A vyzdvihuje stoperskou dvojici Adam Režábek – Aleš Radakovič. „Jde o šikovné mladé kluky, kteří nás ve spoustě duelů podrželi. Pokud na sobě budou dál pracovat, mají před sebou velkou budoucnost,“ myslí si.

Ofenzivu táhl dvacetiletý útočník Filip Navrátil, který nasázel 26 branek a uzmul titul nejlepšího střelce soutěže. „S Filipem jsme byli velmi spokojení. Je to náš odchovanec, který hrál chvíli jinde a teď se vrátil domů. Splnil na hřišti všechno, co jsme po něm chtěli. Měl jsem z něj velkou radost,“ popisuje Horňáček.

Na jaký herní styl vítěz B skupiny III. třídy sází? „V každém zápase chceme na soupeře vlétnout a nenechat ho ani nadechnout. Okamžitě ukázat, kdo je na hřišti pánem a překvapit ho rychlými góly. Hrajeme ze zajištěné obrany, ale od první minuty se tlačíme do útoku. Ať už nastoupíme doma nebo venku,“ vysvětluje lodivod Mikulova.

Ten bude mít v nadcházející sezoně k dispozici všechny hráče z postupového kádru. A k tomu plánuje posílit. „Plánujeme přivést další tři hráče. Ne kluky do počtu, ale fotbalisty, kteří nám pomůžou. Konkurence musí být na každém postu, aby všichni makali. Soutěž chceme začít minimálně s 18 lidmi. Míň je málo. Jeden hráč se zraní, jiný vykartuje, další bude v práci a jedeme ve 13 lidech. Tomu chceme předejít,“ objasňuje.

Prvními dvěma posilami by se měli stát záložník Michal Procházka a obránce Lukáš Valenta. „Procházka hrával I. B třídu ve Velkých Němčicích. A Valentu zkoušíme ze Zaječí. K tomu sháníme brankáře. Těch je bohužel nedostatek. Jednoho gólmana máme, ale potřebujeme dalšího pro případ, že se zraní,“ doplňuje.

Momentálně je ambiciózní tým z Břeclavska v plné přípravě na novou sezonu. „První týden jsme měli tři tréninky, na které chodilo deset až dvanáct hráčů. Jen se běhalo kolem hřiště. Musím přiznat, že kluci kňučeli jak psi. Z kvalitní přípravy ale budeme těžit celou sezonu,“ ví Horňáček.

V plánu mají fotbalisté Mikulova tři přátelská utkání. V tom prvním porazili Podivín 2:1. „Dále nás čekají Novosedly a Drnholec,“ říká trenér.

S jakým cílem pak nováček vstoupí do sezony? „Klukům jsem řekl, že chci hrát do šestého místa. Pokud se po podzimu bude všechno jevit dobře, šlápneme do toho na jaře ještě víc,“ dodává Horňáček.