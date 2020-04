Začátek roku byl pro Erika Příkazského skvělý. Poněkud překvapivě ovládl anketu o nejlepšího fotbalistu okresu Břeclav a se spoluhráči ze Sokola Křepice chtěl zabojovat o postup z okresního přeboru, v němž byli po podzimu na první příčce tabulky. Jenže kvůli koronaviru bylo celé jaro zrušeno a letošní ročník anulován.

Erik Příkazský byl vyhlášen nejlepším fotbalistou okresu Břeclav za rok 2019. | Foto: Jiří Janda

Fotbalisté z nižších soutěží už mají jistotu, že si až do léta žádný soutěžní zápas nezahrají. Celý ročník pak byl anulován, což je nepříjemné především pro mužstva, která usilovala o postup do vyšší soutěže. To platí i pro Sokol Křepice, po podzimu vedoucí tým okresního přeboru Břeclavska. „Určitě mě to mrzí, já osobně jsem chtěl hodně postoupit. Na druhou stranu je ale pravda, že se nám přes zimu zranilo dost hráčů a nebylo by to pro nás úplně jednoduché,“ říká opora týmu Erik Příkazský.