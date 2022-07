Zatímco loni nastoupilo do soutěže třináct týmů, letos už jen deset. „Vzhledem k nižšímu počtu mužstev byla soutěž velmi nabitá a vyrovnaná až do konce. Kluci si za postup zaslouží velké poděkování. Všichni od brankářů až po posledního náhradníka,“ vyzdvihuje hráče trenér a předseda klubu Karel Virág.

Jeho svěřenci odehráli kompletní sezonu poprvé po dvou letech. „Koronavirová pauza poznamenala všechny týmy. Nemohlo se hrát ani trénovat. Spousta mančaftů se rozpadla. Kvůli menšímu počtu mužstev jsme odehráli méně utkání. Jsem rád, že jsme si nakonec došli pro první místo,“ těší Virága.

Kolo před koncem držel Moravský Žižkov na druhý celek tabulky Přítluky/Lednici B náskok tří bodů. A protože oba týmy v závěrečném kole remizovaly, rozdíl zůstal beze změny. „Byly to nervy až do posledního hvizdu rozhodčího v posledním kole,“ přiznává s úsměvem třiapadesátiletý kouč.

Mužstvo v sezoně střelecky táhl David Beneš, který zaznamenal třináct přesných zásahů. O dvě trefy méně si připsal Miroslav Paulík. „Je daleko příjemnější rozdělit góly mezi víc hráčů, než spoléhat na jednoho kanonýra. Hodně branek dává i Filip Kovář, ten se ale pomalu rozehrává po zranění. Doufám, že do startu nové sezony bude v plné síle,“ zmiňuje hráče, který v uplynulém ročníku naskočil do deseti zápasů, ve kterých nasázel devět branek.

PODÍVEJTE SE: V Hlohovci se konal tradiční turnaj Lednicko-valtického areálu

Promění se kádr vítěze A skupiny III. třídy po postupu? „Odchody zatím žádné nemáme. Doufám, že se nám naopak podaří pár kluků přivést. Jde hlavně o rozšíření kádru pro případ, že se někdo zraní. Posty neřešíme. Máme hráče, kteří jsou schopní nastoupit kdekoliv,“ přibližuje zkušený lodivod.

S adaptací na vyšší soutěž podle něj hráči nebudou mít problém. „Myslím, že to zvládneme. Máme pár kluků se zkušenostmi z vyšších soutěží, k tomu vhodně doplníme. Nemám z úrovně okresního přeboru obavy,“ říká.

Za výhodu považuje, že je mužstvo pohromadě delší dobu. „Kluci spolu hrají zhruba pět až šest let, jsou na sebe zvyklí. Vědí, co můžou na hřišti jeden od druhého očekávat,“ popisuje Virág.

Letní přípravu zahájili fotbalisté Moravského Žižkova v půli července. Dostanou od trenéra pořádně zabrat? „Samozřejmě, to se musí,“ hlásí s úsměvem.

Před startem sezony sehraje nováček okresního přeboru několik přátelských utkání. Mezi soupeři budou mimo jiné i mužstva nastupující v I. B třídě – Svatobořice-Mistřín a Velké Bílovice. „Jde o týmy, které nás pořádně prověří. Díky tomu poznáme, jak na tom jsme,“ vysvětluje lodivod celku z Břeclavska.

Ten má o cíli pro nadcházející sezonu jasno. „Každý rok jdeme do soutěže s cílem vyhrát. Nemá cenu jít do ní s tím, že skončíme pátí nebo šestí. Budeme makat, ať urveme co nejlepší umístění,“ dodává.