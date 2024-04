Nosislav totiž deset minut po změně stran snížila Tomášem Pláškem a zanedlouho na rozdíl jediné branky korigoval skóre Dalibor Brabec. „Měli jsme víc ze hry, Žižkov se nedostal skoro za půlku. Nebylo to ani náročné, dávali jsme si balony do nohy a měli spoustu šancí,“ uvedl nosislavský kapitán Slávek Rylich.

Osmdesát diváků ve zbytku zápasu další gól nevidělo a Moravský Žižkov tak zapsal v jarní části úvodní vítězství. „Chtěli jsme se na jaře chytnout, navíc máme nějaké plány a neradi bychom od nich upouštěli. Měli jsme v plánu hrát o postup, ale uvidíme, musíme situaci přehodnotit,“ tvrdil Virág.

Podle hostujícího kapitána chybělo Nosislavi k vyrovnání více klidu v zakončení. „Chtělo to víc citu a klidu, ne jenom hrát naslepo za každou cenu na bránu,“ tušil hostující fotbalista.

Po závěrečném hvizdu ještě vzbudil rozruch mezi oběma tábory hostující Andrii Tomashevskyi, který dal dle zápisu o utkání soupeři facku do oblasti obličeje a od rozhodčího uviděl červenou kartu. „Jeden mladý protihráč ho už v zápase provokoval, náš hráč si to po konci utkání nenechal líbit a dal mu facku. Bylo to jasné porušení pravidel, ale něco podobného bylo už během zápasu na opačné straně. U toho však nebyl rozhodčí a červená za to nebyla,“ dodal Rylich.

Moravský Žižkov má po patnácti odehraných kolech na pátém místě pětadvacet bodů a v příštím kole se představí v neděli od půl páté odpoledne na hřišti Přítluk/Lednice B. Nosislav je s osmnácti body jedenáctá a rovněž v neděli od půl páté odpoledne přivítá Hustopeče.