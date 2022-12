V první desítce nejlepších kanonýrů okresního přeboru má Moravský Žižkov hned tři zástupce. Stejně jako v předchozí sezoně mužstvo střelecky táhne dvanáctigólový David Beneš. O čtyři trefy méně zaznamenal Miroslav Paulík a sedm přesných zásahů zapsal Filip Kovář. „Jde o naše stabilní střelce, o které se můžeme opřít. Musím ale vyzdvihnout i ostatní kluky. Včetně těch, kteří hráli třeba jen pět nebo 10 minut za zápas. I ti jsou platní,“ zdůrazňuje Virág.

Ne jedné straně hřiště jeho svěřenci 38 branek nasázeli, na té druhé jich ale 32 dostali. To je čtvrtý nejvyšší počet v celé soutěži. „Některé výsledky byly divoké. Třeba vítězství 7:4 na hřišti Březí. S Hlohovcem jsme zase dostali tři góly při domácí remíze 3:3,“ připomíná utkání z poloviny září.

Nejvíc ho však mrzí vysoká porážka 0:8 v Charvátské Nové Vsi. „Ta se na počtu obdržených branek podepsala nejvíc. Všechno se to sešlo. Měli jsme den blbec, někteří kluci hráli se zraněním a další ze sestavy vypadli úplně. Nechci se vymlouvat, je to prostě fakt,“ popisuje.

Celek z Břeclavska se ale vysokou prohrou nenechal zlomit a navázal sérií tří vítězství v řadě, kterou zakončil podzimní část sezony. „Je to o síle mančaftu a taky o tom, že si věříme a jedeme dál. Chvilkové výpadky neřešíme. Nenecháme se jimi rozhodit. Ty potkají každého,“ má jasno třiapadesátiletý kouč.

S bilancí sedmi vítězství, dvou remíz a tří porážek tak loňský vítěz A skupiny III. třídy stráví zimní přestávku na druhé příčce tabulky se ztrátou devíti bodů na první Kostice. „Před sezonou jsem si myslel, že se budeme pohybovat okolo pátého místa. Nakonec se nám to povedlo ještě o něco lépe,“ pochvaluje si zkušený lodivod.

Po postupu do vyšší soutěže přitom klub nezískal žádnou posilu. „Zůstali jsme ve stejném složení jako v předchozí sezoně. Máme ale kvalitní tým, takže to nebyl problém. Nikdo nepřišel, tak jsme si zkrátka poradili sami,“ usmívá se.

Bude se po nových tvářích poohlížet v zimě? „Hledáme pořád, ale není to snadné. Kvalitních hráčů je málo. Chceme taky přivést někoho, kdo zapadne do party. Poohlížíme se neustále, rozhodně však na nic netlačíme,“ vysvětluje.

A dodává, že postup je lákavá meta. „Pokud to půjde, rádi se o postup popereme. Byl by to historický úspěch, muži u nás nikdy krajskou soutěž nekopali. Dorostenci kdysi dávno ano, ale muži nikdy,“ zamýšlí se.

Zároveň si uvědomuje, že na jaře nečeká jeho tým nic snadného. „Bodový rozdíl mezi předními celky je minimální, každý z nich se popere o posun. Mužstva zespodu zase nechtějí sestoupit, takže zabojují o každý bod. Jaro bude velmi náročné,“ ví stratég Moravského Žižkova.

Momentálně už mají jeho svěřenci volno. „Potřebují nabrat síly a odpočinout si ode mě. A já od nich samozřejmě taky. Za celý rok se máme dost,“ směje se.

Zimní přípravu zahájí s týmem na přelomu ledna a února. „První soutěžní utkání jara je na programu poslední březnovou neděli, na přípravu tedy budeme mít dva měsíce. To je akorát,“ dodává.