Kostice, které přijely do Mikulova po minulé výhře 4:0 nad Hlohovcem dobře neladěny, se ujaly ve třiadvacáté minutě brankou Lukáše Matušky vedení. "V první minutě jsme měli dvě tutovky, bohužel jsme je neproměnili. V obraně jsme udělali laxní chybu a hosté ji potrestali," litoval mikulovský trenér Libor Horňáček.

Domácí vstoupili do druhého poločasu aktivně, velkou šanci na vyrovnání však zahodili. Po hodině hry se přihlásil o slovo nejlepší kanonýr soutěže Darmovzal a svou patnáctou brankou v sezoně zvýšil na 2:0. "Byli jsme na něho připravení, před každým zápasem si procházím statistiky soupeře, vím, že dává branky. V první půlce jsme ho k ničemu nepustili, ale ve druhém poločase jsme jednou zaváhali a on toho využil. Znám ho delší dobu, je to borec, který má i v devětatřiceti letech úžasné zrychlení," ocenil domácí trenér kvalitu kanonýra soupeře.

Mikulov se dvanáct minut před koncem dočkal snížení, když se prosadil Roman Misař, Kostice si však výhru 2:1 pohlídaly. Lídr okresního přeboru tak ani ve dvanáctém podzimním duelu neprohrál. "Měli jsme i trochu štěstí. Trápila nás početná marodka, sestavu jsme hodně látali. Docela se divím, že jsme ani jednou neprohráli. Myslím, že tým byl na vítězné vlně a soupeři si na nás nevěřili," vysvětlil Darmovzal důvody dvanáctizápasové série bez porážky.

Podle domácího kouče by výsledku sobotního utkání víc slušela remíza. "Dle mého názoru bylo utkání velmi vyrovnané, ale štěstěna se přiklonila na stranu Kostic. Oba soupeři měli stejný počet šancí, hosté dali však dva góly a my pouze jeden. Utkání se mi velmi líbilo, mělo slušnou úroveň i diváci byli spokojení. Jen mě mrzí, že jsme nevybojovali aspoň bod," litoval Horňáček.

Trenér nováčka soutěže je po podzimní částí s postavením v tabulce spokojen. "Po postupu ze III. třídy jsem v jednom rozhovoru řekl, že si přeju skončit do šestého místa. Máme za sebou první polovinu sezony a jsme šestí. Náš mladý tým každý zápas roste, věřím, že časem budeme hrát do třetího místa," doufal mikulovský stratég.

Kostice, které mají před druhým Moravským Žižkovem devítibodový náskok, mají pro jarní část jasný cíl. "Naše soupiska se přes zimu nijak nezmění. Musíme kvalitně potrénovat a samozřejmě se nám musí vyhýbat zranění. To jsou klíče k našemu cíli, kterým je první místo," netajil kostický útočník.