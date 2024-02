Ten v posledních letech zastával pozici hlavního kouče, před sezonou se ale ujal role asistenta nového lodivoda Richarda Machaly. „Měl jsem nějaké zdravotní problémy a trénování už jsem se nemohl věnovat na sto procent. Jsem tedy dál u mančaftu, ale za všechno zodpovídá Ríša. Já jsem jeho pravá ruka. Jsem moc rád, že přišel právě on. Je mladý, ambiciózní a plný energie. Já už mám přece jen své roky, takže mládí vpřed,“ říká čtyřiašedesátiletý asistent kouče.

„Cíl je jednoznačný. Chceme vrátit Mikulov tam, kam patří – do vyšší soutěže,“ burcuje asistent trenéra Libor Horňáček.

Společně na podzim dovedli Pálavu ke 29 bodů za osm vítězství a pět remíz. „S první půlkou sezony jsme spokojení, ale mohlo to být ještě o trošku lepší. Máme pět remíz, z toho dvě až tři zbytečně. V každém z těch zápasů jsme vedli, a kdyby bylo mužstvo o něco zkušenější, dovedeme je do vítězného konce. Ty čtyři až šest bodů nám chybí, to je škoda,“ zamýšlí se.

Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

Přesto jeho svěřenci tráví zimní pauzu na první příčce a se 42 nastřílenými brankami jsou nejproduktivnějším týmem okresního přeboru. „Klukům to vepředu šlape. Žádný z nich není chamtivý. Nestává se, že by šli dva na gólmana a jeden třeba odmítl přihrát. Šance si vzájemně chystají, přesně tak to má být. Žádná sobeckost,“ pochvaluje si.

Nejproduktivnějším hráčem týmu i celé soutěže je útočná stálice Mikulovských Filip Navrátil, který v první polovině sezony zapsal 11 přesných zásahů.

„Filipovi se daří, ale gólů mohl dát ještě víc. V každém utkání si vypracoval několik šancí. Hráli jsme na jednoho útočníka a kluci mu to tam chystali. Vstřelené branky jsou tedy zásluhou celého týmu. Na jaře jich chceme ještě víc a nejen od něj,“ popisuje Horňáček.

Loňskému nováčkovi okresního přeboru se dařilo i na opačné straně hřiště. Ve 13 kláních dostal jen 15 branek, tedy nejméně z celé soutěže. „Přivedli jsme druhého gólmana a v bráně vznikla konkurence. To je fantastická věc. Lukáš Töviš se rozchytal ke skvělým výkonům, protože cítil, že když udělá chybu, půjde do brány Patrik Smoček. Tentokrát byl velmi spolehlivým článkem,“ přibližuje zkušený stratég.

Ten dvaačtyřicetiletého gólmana na podzim sám několikrát pochválil. „Nemohl uvěřit vlastním uším. Říkal mi, že to běžně nedělám, tak jsem mu vysvětlil, že teď si to opravdu zaslouží, protože nám vychytal spoustu bodů,“ usmívá se.

Ve třech případech se pak mezi tři tyče postavil dvacetiletý Smoček, který do Mikulova přišel v létě z Valtic. „Samozřejmě chce chytat víc, nedávno jsme to spolu zase řešili. Uklidnil jsem ho, že svou šanci dostane. Je to mladý kluk a má toho ještě spoustu před sebou. Stejně jako jiní mladí hráči. Je nás osmnáct, takže ne všichni se dostanou na hřiště. Měl jsem strach, aby kluci nebyli uražení nebo naštvaní, ale zvládají to skvěle,“ těší Horňáčka.

Ten chce kádr ještě drobně rozšířit. „Rádi bychom přivedli další dva hráče, ať je nás dvacet, ale je to složité. V okolí Mikulova už nemůžeme nikoho sehnat a posily zdaleka za drahé peníze nechceme. Sázíme především na místní kluky, kteří hrají pro klub a ne pro finanční odměnu. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká.

V současné chvíli už vedoucí celek okresního přeboru absolvuje zimní přípravu. Minulý týden na hráče čekalo čtyřdenní soustředění v domácích podmínkách. „Zimní příprava není nikdy příjemná, ale je potřeba se kvalitně přichystat. Jestli chceme soutěž vyhrát, nesmíme usnout na vavřínech,“ má jasno.

Jak náročné budou jarní boje o postup do I. B třídy? „Hodně. V okresním přeboru jsou velmi kvalitní týmy, které se dobře připraví. Navíc nás čeká spousta těžkých utkání na hřištích soupeřů. Už se ke mně dostávají hlášky, jak se na nás všichni chystají. Nebude to snadné, i proto se snažíme hráčům vštípit, ať jsou klidní a trpěliví. Hlava sehraje zásadní roli. Do zápasů nepůjdeme s tím, že musíme za každou cenu vyhrát, ale s tím, že předvedeme naši hru a zabojujeme o vítězství,“ dodává Hořnáček.