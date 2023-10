Neporazitelní. Fotbalisté Mikulova drží sérii bez porážky už úctyhodných osm zápasů. V nedělním šlágru devátého kola okresního přeboru Břeclavska vyhráli v souboji o první místo na hřišti Moravského Žižkova 3:1. „Utkání bylo vyrovnané, oba týmy hrály ze zabezpečené obrany. Na rozdíl od domácích jsme však své šance proměnili,“ zhodnotil duel asistent mikulovského trenéra Libor Horňáček.

Fotbalisté Moravského Žižkova (v bílém) podlehli Mikulovu 1:3. | Foto: Jaroslav Kicl

Jeho celek brzy vedl po brance Vítka Březiny už z osmé minuty. O půlhodiny později navýšil skóre Filip Navrátil, který se v posledních třech duelech trefil už počtvrté. „Filip dává góly pravidelně, za osm odehraných kol nastřílel devět branek. Pracuje na sebe, vždycky má dvě tři šance, z nichž minimálně jednu promění, což je dobře,“ tvrdil asistent.

Ten za vysokou produktivitu chválil celé mužstvo. „Můžeme se střelecky opřít kromě Navrátila i o Halčišáka a Látala. Ukazuje to i tabulka skóre, se čtyřiatřiceti vstřelenými brankami jsme nejofenzivnější celek v soutěži. Ale na vstřelené branky maká celé mužstvo,“ podotkl Horňáček.

Moravský Žižkov se dočkal před poločasem snížení, když pokutový kop proměnil Lukáš Svoboda. Hostujícího gólmana Lukáše Töviše však už nikdo jiný nepřekonal. „Zachytal výborně, minimálně dva góly zneškodnil, díky tomu jsme vyhráli,“ netajil mikulovský funkcionář.

Vítěznou pojistku lídrovi přidal sedm minut před koncem Martin Halčišák a Mikulov se radoval ze zisku tří bodů za výhru 3:1. Hostující realizační tým však místo oslav vyhlíží další střetnutí o první místo, v němž na hřiště prvního Mikulova přijedou druhé Hustopeče, které na favorita ztrácí pouhý bod. Utkání je na programu v sobotu od půl čtvrté odpoledne. „Pokud porazíme i Hustopeče, víme, že jsme našli správnou cestu,“ uzavřel Horňáček.

Na jeho slova po utkání navázal i kouč Moravského Žižkova Karel Virág. „Soupeř ukázal, že na postupové ambice má,“ přiznal.

Podle něj však při Mikulovu stálo štěstí. „Byl to vyrovnaný souboj o první místo, ale hosté měli víc štěstí a využili své šance. V závěru jsme to otevřeli, hráli jen na dva obránce a dostali třetí rozhodující gól,“ vysvětlil Virág.

Kaňkou na okresním šlágru bylo vzájemné vyloučení domácího Antonína Maršálka a hostujícího Adama Žůrka za strčení do soupeře v přerušené hře. „Podle mě to bylo zasloužené. Oba hráči se nechali strhnout, rozhodčímu to nemůžu vytknout,“ dodal domácí kormidelník.

TJ Moravský Žižkov – FC Pálava Mikulov 1:3 (1:2)

Branky: 42. (pen.) Svoboda – 8. Březina, 38. Navrátil, 83. Halčišák.

Rozhodčí: Vašek – Osička, Skoupil.

ŽK: Strýček, Svoboda – Růžička, Navrátil.

ČK: 90. Maršálek – 90. Žůrek.