Podívejte se: Malár rozdával radost. Silvestrovský fotbal ale patřil mladíkům

„Bylo to vyrovnané, napínavé až do konce,“ říká Ivan Dvořák mladší.

I když se současní a bývalí fotbalisté Břeclavi chtěli rozdělit náhodně třeba podle čísel, nakonec se poslední den v roce utkali staří proti mladým. „I když jsme věděli, že to budeme mít těžké, popasovali jsme se s tím slušně,“ míní bývalý záložník pražských Bohemians nebo Českých Budějovic.

„Ze začátku jsme šli i díky zkušenostem do vedení, pak nám mladí odskočili až na pět nebo šest gólů, ale přesto jsme se dokázali do zápasu vrátit a dokonce jsme se znovu i vedli. O náskok jsme ale v závěru zase přišli, když mladí výsledek dvěma brankami překlopili na svoji stranu,“ popisuje Dvořák.

Z porážky těžkou hlavu neměl, byť chtěl vyhrát stejně jako ostatní. O výsledek ale ni v Poštorné nešlo. Důležité bylo setkání s kamarády, radost z pohybu.

Silvestrovského fotbalu se letos zúčastnilo osmnáct hráčů. „Hrálo se bez střídání devět na devět,“ hlásí Dvořák.

Dres navlékl i Vladimír Malár. Současný kouč divizní Břeclavi se postavil svěřencům Hlochovi, Kristoňovi či Krmíčkovi. „Kluci mě vůbec nešetřili, takže to v přípravě ode mě pořádně slíznou. Opravdu to nebudou mít jednoduché,“ hrozí Malár.

PODÍVEJTE SE: Poštorná přilákala účastníky tradičního vánočního fotbalu

Bývalý kanonýr Synotu, Zlína, Sparty nebo Slavie absolvoval na konci roku hned několik podobných zápasů, byl v jednom kole.

„Člověk si vždycky říká, že přicházejí svátky klidu a míru a já se většinou nezastavím,“ směje se rodák z Hrušek. „I na silvestrovský fotbálek jsem dorazil pět minut po srazu, přesto jsem byl jako na vojně za tři minuty převlečený a pak zase rozdával radost. Připsal jsem si pytle gólů i asistencí, kluci mi ale pomáhali,“ přidává s úsměvem.

Exhibiční duely má rád. „Já to vnímám tak, že se vždycky sejdu s lidmi, které běžně přes rok nepotkávám. Takto máme zase na chvíli posedět, prohodit pár slov,“ říká Malár.

V Břeclavi se fotbalisté scházejí nejen na Silvestra, ale i na Boží hod. „Je to už taková naše tradice, hrajeme více než pětadvacet let. Začal s tím otec, Karel Doležal, Richard Struška, teď se to prolíná a přechází to z hráčů minulých na ty současné a i budoucí,“ říká Dvořák.

Zatímco o Vánocích se v jednom týmu sejdou bývalý hráči Tatranu Poštorná, kteří vyzvou další borce z Břeclavi a okolí, na Silvestra si může přijít zahrát v podstatě kdokoliv.

„Není to nějak omezené,“ dodává Dvořák.