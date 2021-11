Přesto fotbalisté Rakvic berou přihlášení do okresního přeboru za správné řešení. „Neměli jsme hráčskou ani funkcionářskou kapacitu na I. A třídu. Tato cesta pro nás byla schůdnější než zůstat v krajské soutěži a řešit tam výsledkové propadáky. Kvalita hráčů na tu soutěž nebyla. Přihláška do okresního přeboru byla správným řešením,“ sdělil předseda rakvického klubu Luděk Zlámal.

Rakvice mají pouze pět bodů. Vyhrály jen jednou a vstřelily deset branek ve čtrnácti zápasech. „Kádr není stejný, jako byl původní v I. A třídě. Tým je poskládaný z B mužstva, které hrálo čtvrtou třídu. Kromě dvou hráčů všichni odešli a kvalita není taková, jaká by měla být,“ uvedl trenér Rakvic Stanislav Suský. Do každého zápasu podzimní části sezony bylo připraveno nejméně patnáct rakvických fotbalistů, takže nedostatek hráčů tým nemusel řešit.

Fotbalisté Rakvic prohráli devět ze čtrnácti utkání o dvě a víc branek. Boleradice/Krumvíř B nasázel Rakvickým dokonce šest gólů a Křepice s Bořeticemi pět. „Některé zápasy vypadaly jednoznačně. Byly tam týmy, kde šlo vidět jasný rozdíl, ale dalo se s nimi hrát, přestože jsme dostali hodně gólů. Myslím si, že v podzimních zápasech jsme měli dostatek možností vstřelit gól, ale naše nemohoucnost byla vidět. Dostali jsme se do šancí, ale ty jsme neproměnili,“ zhodnotil Suský.

Dosavadní bilanci chtějí Rakvice vylepšit. „Myslím, že si naši mladí hráči na tu soutěž zvyknou, už ke konci podzimu ta hra nebyla úplně marná. Přes zimu musejí pořádně trénovat. Nehledáme cestu doplnění cizími hráči, kteří přijdou, ještě nekopnou do balonu a mají nastavenou ruku. Do týmu, který je v okresním přeboru poslední, se navíc těžko shání hráči, kteří by byli posilami, a ne pouhé doplnění kádru,“ objasnil Zlámal.

Fotbalisté Rakvic původně zvažovali možnost dalšího pokračování v krajské soutěži, nakonec se v létě rozhodli hrát pouze okresní přebor. „Byla nám nabídnuta možnost hrát I. B třídu. Rozhodnutí sportovně-technické komise a disciplinárky o našem odstoupení z I. A třídy už prý nabylo právní moci. No, nevím. Každopádně jsme se tím už nezabývali, protože se nám nepodařilo poskládat konkurenceschopný tým. Než se někde trápit, tak budeme raději hrát to, na co máme. Proto se hlásíme pouze do okresního přeboru,“ prozradil Zlámal vývoj před začátkem sezony.

LUKÁŠ SOLAŘ