Pro zmínění konkrétního případu přitom ani nemusí překročit hranice okresu. V posledním podzimním utkání nedalekých Tvrdonic udeřil stoper David Rebenda hlavou do klíční kosti rozhodčího Martina Ťoka, za což si vysloužil zastavení závodní činnosti na 18 měsíců. „Tu kauzu jsme samozřejmě sledovali. Od tak zkušeného borce jsem to nečekal, nešlo o žádného mladého kluka. Osobně bych se v podobných případech přimlouval za ještě přísnější tresty. Rozhodčí si jen dělá svou práci a občas chybuje stejně jako všichni ostatní na hřišti,“ má jasno lodivod Moravského Žižkova.

Fotbal v nižších soutěžích by podle něj měl spojovat, ne naopak. „Věnujeme se sportu po práci, pro radost. Jdeme si to na hřiště užít. Spousta kluků od nás i z jiných týmů má rodiny, děti. Není příjemné, když se taťka po zápase nevrátí domů, ale musí do nemocnice,“ zamýšlí se.

Jeho svěřenci se s podobným incidentem dosud sami nesetkali. „Sem tam se objeví vulgarismy nebo pošťuchování, ale všechno v mezích. Třeba v duelu s Mikulovem se mladí kluci postrkali, staří mazáci je dali od sebe, rozhodčí udělil tresty a šlo se dál. Snažíme se hrát férově a nebýt hnusní. Právě tohle se poslední dobou kazí. Vytrácí se radost ze hry. I proto jsme přišli s iniciativou na podporu fair play,“ líčí zkušený stratég.

Co bude její součástí? „Před každým zápasem se vyfotíme s bannerem na podporu fair play. Chceme myšlenku slušného chování a respektu šířit mezi další týmy, které se mohou zapojit. Navázat dobré vztahy a přátelství,“ vysvětluje.

Banner, se kterým se budou fotbalisté Moravského Žižkova fotit před zápasy.Zdroj: Deník/VLP Externista

Krok k tomuto záměru udělali hráči Moravského Žižkova už po domácím střetnutí s Přibicemi na konci podzimu. „Po zápase jsme společně poseděli. Sice jsme prohráli jasně 0:3, ale to neznamená, že si následně nemůžeme podat ruku a pokecat. Přesně o tom to má v nižších soutěžích být. To stejné se nám povedlo v loňské sezoně s kluky z Březí. Věřím, že do budoucna může být takových momentů ještě víc,“ přeje si.

Předloňský vítěz A skupiny třetí třídy zakončil podzimní část na šestém místě se ztrátou čtyř bodů na druhou Charvátskou Novou Ves. „S první půlkou sezony jsme spokojení. Mrzí nás jen poslední dva duely, které se nám nepovedly. Ale neděláme z toho tragédii, makáme dál,“ připomíná Virág dvě shodné porážky 0:3 v Křepicích a doma s Přibicemi.

Těšit ho naopak může forma kanonýra Lukáše Svobody, který s 11 přesnými zásahy vévodí tabulce střelců celé soutěže. „Mít takového kluka v týmu je samozřejmě radost. Lukáš má zkušenosti z vyšších soutěží a přestože už má své roky, na hřišti nám obrovsky pomáhá. Nechci ale vyzdvihovat jednotlivce. Jsme jeden tým, není to o individualitách,“ přibližuje.

Zimní přípravu zahájil celek z Břeclavska minulý týden ve středu. „Chceme pilovat fyzičku, sílu a rychlost. V plánu máme dvě až tři přípravná klání, v tom prvním poměříme síly s Bukovany,“ popisuje kouč.

Loňský ročník zakončil Moravský Žižkov coby nováček okresního přeboru na třetí pozici. S jakým cílem vstoupí do letošního jara? „Loni jsme chtěli vylepšit nejlepší umístění mužstva v okresních soutěžích v historii, což se nám povedlo. Pozičně sice ne, tam jsme na tom byli stejně, ale bodově jsme nejlepší výsledek překonali. Teď si přejeme ho ještě vylepšit. Nechceme si stanovovat malé cíle, to by pak ani nemělo cenu hrát,“ dodává s úsměvem.