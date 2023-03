Šest nul a pouze gól na zápas. Precizní obrana vynesla Hustopeče na páté místo

Po prvním jarním kole jsou v tabulce pátí, co do počtu obdržených branek jsou druhý nejlepší tým soutěže. Fotbalisté Hustopečí dostali ve 13 dosavadních zápasech pouhých třináct gólů a za nejlepší defenzivou Kostic zaostávají pouze o čtyři branky. Na jaře tak v okresním přeboru zabojují o posun na nejvyšší příčky. „Na hru dozadu jsme se před startem sezony zaměřili. Snažili jsme se naladit na defenzivní notu, ať dostáváme co nejméně branek. To se povedlo, po podzimu jsme byli velmi spokojení,“ říká trenér Jiří Unger.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal