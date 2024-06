Zápas A mužstva s druholigovým Táborskem či exhibice staré gardy proti Sigi Teamu. Oslavy devadesátého výročí fotbalu v Mikulově nabídly divákům pestrý program, který zakončil večerní koncert zpěvačky Moniky Bagárové. „Všem se akce moc líbila,“ těšilo manažera mikulovského týmu Libora Horňáčka.

Oslavy 90. výročí fotbalu v Mikulově. | Foto: Jaroslav Kicl

Sportovní slavnost se na fotbalovém hřišti v Mikulově nekonala poprvé. „Nejednou tady hráli hokejisté pod patronací Jakuba Voráčka. Zkušenosti z minulých akcí máme, počasí nám opět vyšlo, jen mě mrzí, že nepřišlo víc diváků,“ poukázal funkcionář na tři stovky fanoušků.

Dopolední program obstaraly zápasy mládežnických kategorií proti slovenské Galantě. Ve tři hodiny odpoledne nastoupilo mikulovské A mužstvo proti druholigovému Táborsku, kterému podlehlo 4:13. „Přestože přijeli především hráči z jejich béčka, které doplnili ještě dorostenci, byl tam vidět rozdíl několika tříd,“ uznal Horňáček.

V půl šesté večer pak následoval zápas domácí staré gardy proti Sigi Teamu. Za hvězdné družstvo nastoupili například Miroslav Matušovič, Tomáš Řepka, Marek Heinz, Jaroslav Černý, Zbyněk Pospěch či gólman Ladislav Maier.

Zkušení borci na hřišti potvrdili své kvality a zvítězili 6:4. „Zápas se mi hodně líbil. Horsta Siegla, Martina Latku nebo Frantu Straku doplňovali mladí, běhaví kluci. Mladíci to odběhali, bývalí prvoligoví fotbalisti to pak uměli čutnout. Naši padesátníci stíhali a nestíhali, ale bylo to hezké utkání, určitě se na to dalo dívat,“ pravil mikulovský manažer.

Výročí po utkání zakončil kulturní program, v němž se na pódiu vystřídaly kapely The Muffians, Patrik, For People a známá zpěvačka Monika Bagárová.