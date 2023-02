Jednou z posil byl i momentálně nejproduktivnější hráč Kobylí Matěj Štika, který se 23 vstřelenými brankami kraluje tabulce střelců celé soutěže. „Dali jsme si za cíl přivést do týmu zkušenost. A to se podařilo. Po příchodu Matěje, Slávy Vařáka a dalších ostřílených kluků se hra zklidnila. Mladší hráči se mají o koho opřít, všechno do sebe zapadlo,“ vysvětluje Zich.

Pomalý start vystřídal excelentní finiš. Nikolčice se prostřílely na sedmé místo

Herní pohoda se projevuje především v ofenzivě. Ve 13 zápasech nasázelo Kobylí 82 branek, což je přesně jednou tolik než druhý nejproduktivnější tým soutěže z Brumovic. V první desítce tabulky střelců má hned šest hráčů. „Klademe důraz na týmové pojetí, proto se o góly podělilo víc kluků. Nesázíme na individuality jako některá jiná mužstva, chceme růst jako celek,“ má jasno Zich.

Ten z pozice gólmana zasáhl do devíti dosavadních duelů. I díky němu má Kobylí se 16 obdrženými brankami druhou nejlepší defenzivu v soutěži. „Na můj vkus jsme gólů dostali až moc. Představoval jsem si nižší číslo. Jestli máme někde nedostatek, je to právě v obraně,“ krotí vítěznou euforii.

Jak náročné je chytat a zároveň vést mužstvo coby kouč? „Když jsem se před pár lety do trénování pustil, dlouho jsem si zvykal. Není to úplně ideální, ale pomáhá mi asistent. Já vidím hru z brány a on zase ze střídačky. Po zápase vše probereme a dáme klukům zpětnou vazbu. Teď to navíc není o nějakém velkém koučování. Máme rozdílový mančaft, daří se nám. V případě postupu bude trenérské práce mnohem víc,“ uvědomuje si.

PODÍVEJTE SE: Hodonín s posilou ze Slovácka remizoval se slovenskou Belušou

Pokračoval by ve dvojroli i v případě posunu o patro výš? „Nebál bych se toho, ale je mi sedmatřicet, takže pomalu směřuju k lavičce. V dorostu máme dva šikovné gólmany, které za chvíli čeká přesun do mužů. Cílem je začlenit je, ať časem chytají právě oni,“ objasňuje.

V současné době už se spoluhráči absolvuje zimní přípravu. „Tréninky máme čtyřikrát týdně a po klucích chci, aby odchodili alespoň tři. Teď je to o nabírání kondice a o síle. Na konci února nás čeká čtyřdenní soustředění v Blansku a pak už pojedeme herní věci,“ odkrývá.

Na soustředění poměří celek z Břeclavska síly se starším dorostem Blanska. Kromě toho se v přípravě střetne s Velkými Bílovicemi, Přibicemi, Bořeticemi, Velkými Němčicemi a v generálce se postaví Ořechovu. „Zvolili jsme záměrně soupeře z vyšších soutěží, ať si pomalu zvykáme na kvalitnější týmy,“ popisuje hrající lodivod mužstva.

OBRAZEM: Lednice deklasovala Slovan Brno. Demolici zastavil déšť

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Chceme vybojovat postup. Teď už by bylo hloupé říkat, že ne. Nečeká nás ale nic snadného. Hned ve druhém utkání jedeme do Popic, které na nás ztrácí jen pět bodů. Tam se bude lámat chleba. Uděláme ale vše pro to, ať důležité zápasy zvládneme a postoupíme,“ dodává.