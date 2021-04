Nedávná valná hromada Okresního fotbalového svazu v Břeclavi měla celkem klidný průběh. Překvapilo vás na ní něco?

Při každých volbách se někdo vymění, to je normální. I my máme ve výkonném výboru dvě nová jména. Ale výrazněji mě nic nepřekvapilo.

Na jižní Moravě obecně nedošlo k nějakým velkým změnám, snad jen s výjimkou Hodonína. Znamená to, že v poslední době vše fungovalo dobře?

Myslím, že je to důsledek změn, k nimž došlo dva roky zpátky. Byl odvolán krajský předseda Pavel Blaha a ve výkonném výboru skončili Petr Kotásek a Miloslav Brtníček, kteří Moravu zradili při valné hromadě FAČR. Od té doby se to ustálilo.

Naopak v Čechách dochází na okresech k celkem výrazným změnám, skončilo hodně funkcionářů, kteří šli na ruku Romanu Berbrovi. Je to šance pro očištění fotbalu a třeba i zlepšení pozice moravské strany?

Doufám, že ano. Ale to teprve uvidíme, až ty nové lidi lépe poznáme. Snad to nebudou jen výměny pro výměny.

Máte svého favorita pro post nového předsedy Fotbalové asociace?

Ano, je to Petr Fousek. Volil jsem ho už v minulosti a budu ho volit znovu.

Jaké jsou nejbližší úkoly pro vás a vaše spolupracovníky z Okresního svazu v Břeclavi?

Na prvním místě je to mládež. Bohužel nám dlouhodobě klesají počty hráčů a týmů v mládežnických kategoriích. Soutěže dorostu už hrajeme společně s Brnem a Hodonínem, v poslední době výrazně klesly počty i u starších žáků. Situace je dobrá ještě tak v přípravce, ale pak se počty hráčů výrazně snižují. Chceme pořádat víc mládežnických akcí, a to i přes zimu v halách. Letos jsme chtěli rozjet i velký zimní turnaj dorosteneckých družstev na umělce, ale složitá doba nám to nedovolila.

Máte obavy, že by nucená covidová pauza mohla existenčně ohrozit některé kluby?

To poznáme až na hřištích. Kluby to snad neohrozí, ale obávám se, že skončí třeba nějací starší hráči, kterým se třeba už nebude chtít vracet. Většina je ale spíš natěšená, až se zase začne.

Věříte, že se na jaře podaří dohrát alespoň polovina nižších soutěží, což je podmínka pro případné postupy a sestupy?

Modlím se za to! Kdyby byly soutěže dva roky po sobě nedohrané, tak by to bylo špatné. A nastala by i řada bezprecedentních případů. Napadají mě třeba Rakvice, které odstoupily z I.A třídy, ale mezitím se nějak daly dohromady a slyšel jsem, že by chtěly soutěž zase hrát. Pokud by byl soutěžní ročník zrušený, tak bychom museli řešit, do jaké soutěže je zařadit. Na něco takového soutěžní řád nepamatuje. A podobných případů by bylo možná víc.

Vedle Okresního svazu působíte i ve Výkonném výboru Jihomoravského krajského fotbalového svazu a jste také předsedou regionální sdružení České unie sportu v Břeclavi. Stíháte to všechno časově?

Jako důchodce to zvládám. Horší to bylo dřív, kdy jsem řešil spoustu věcí po nocích. Navíc teď je všechno přes počítač a internet, takže je to mnohem jednodušší.