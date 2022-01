Fotbalový klub, který by bez materiální nebo finanční pomoci okolních týmů možná tuto sezonu ani nehrál, potom vybudoval ze svého hřiště nedobytnou tvrz. Žádný ze soupeřů tam na podzim nedokázal bodovat. „Nebylo to jednoduché. Každý k nám přijel bránit a my museli dobývat. Daleko víc branek jsme dali na venkovních hřištích, kde jsme mohli hrát náš ofenzivní fotbal,“ vysvětluje Příkazský jehož bratr Petr je hrající trenér týmu.

Kuriozitou byl příchod nejlepšího střelce Tomáše Křivánka do Moravské Nové Vsi, ten nastřílel na podzim už třináct branek. „Po tornádu tady pomáhal kamarádům na střeše a tam jsme to domluvili. Řekl bych, že ho k nám přivál vítr,“ dodává s úsměvem vedoucí mužstva.

Zkušený útočník, který nastupoval ve vyšších soutěžích za Charvátskou Novou Ves nebo Valtice je v klubu spokojený. „Je tady super parta a není to jen o jednom hráči. Tornádo všechny lidsky semklo a projevuje se to i na hřišti. Makáme jeden za druhého a neustále si pomáháme,“ pochvaluje si Křivánek, který do svého nového klubu dojíždí z Lanžhotu.

I přes příznivé postavení v tabulce není situace klubu nijak růžová. Na začátku zimní přípravy hráči stále nevědí, kde budou trénovat. „Sokolovna, kde jsme každou zimu trénovali, nepřipadá v úvahu. Není tam topení ani podlaha. Vypadá to, že budeme jen běhat,“ smutně přiznává Příkazský.

Sezonu plnou překvapení by však rádi dotáhli do zdárného konce. O případném postupu do I. B třídy se v Moravské Nové Vsi před začátkem jarní části mluví. „Okresní přebor každopádně chceme vyhrát, ale pak to bude na hráčích, jestli budou chtít hrát vyšší třídu. I když si myslím, že by na ni měli,“ věří vedoucí týmu.

Pří posledním účinkování v krajské soutěži doplatili fotbalisté Moravské Nové Vsi na úzký kádr, kvůli kterému soutěž neudrželi. V této sezoně tým doplnili o vlastní odchovance, které si stáhli zpět z Hodonína. „Šli jsme trochu riskantní cestou a vsadili na mladé kluky. Jakubíček s Benešem mají sedmnáct let a Nedůchal osmnáct. Musím před nimi smeknout, jak se s tím popasovali,“ ohlíží se za posílením kádru Příkazský.

V závěrečném boji o prvenství v tabulce okresního přeboru tam budou spoléhat na zkušené borce. Těmi jsou stoper Zlámal, kapitán Zugar a ofenzivní hráči Očovan s Křivánkem.