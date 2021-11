„Závěr podzimu nás netěší, ale v celkovém kontextu máme 33 ze 39 bodů. To bychom před sezonou brali všemi deseti. Jednou se prohrát muselo, nakonec jsme padli dvakrát, ale neděláme z toho tragédii,“ říká trenér Mojmír Bezucký.

Jeho svěřenci drželi od začátku soutěžního ročníku sérii deseti zápasů bez ztráty bodu. Poprvé zaváhali až tři kola před koncem, když padli 2:3 s Kohoutovicemi. V posledním podzimním duelu pak prohráli 0:3 na hřišti druhého Veselí nad Moravou, které tak stáhlo ztrátu na první příčku na dva body. „V posledním kole se potkaly dva fotbalové světy. Mládí a nadšení na jedné straně proti zkušenosti a rutině na straně druhé. Mládí nakonec zvítězilo. Veselí šlo zaslouženě do vedení a my jsme v závěru prvního poločasu nedokázali proměnit několik šancí na srovnání,“ mrzí Bezuckého.

Rozhodující moment šlágru podle něj přišel v 60. minutě. „Hráč soupeře šel sám na našeho brankáře a David Wolgemuth na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu a stáhl ho za rameno. Rozhodčí vytasil červenou kartu a ještě nařídil penaltu s tím, že šlo o vyloženou gólovou šanci. Veselí pokutový kop proměnilo a když jsme šli následně v deseti lidech do rizika a snažili se o vyrovnání, padl gól na 0:3 a bylo po zápase,“ vysvětluje zkušený kouč.

Lednice tak v závěru podzimu přišla o pohodlný náskok na čele tabulky. „Mohli jsme přezimovat v klidu s osmibodovým náskokem, takhle je boj o první místo otevřený. Na jaře se o něj popereme s Veselím a dalšími týmy. Bude to náročné a zajímavé, protože kvalitních mužstev je v soutěži dost a může se stát cokoliv,“ má jasno.

Jarní část soutěže sice ještě není rozlosovaná, její začátek ale pravděpodobně přinese klíčové souboje. „Poslední zápas s Veselím byla dohrávka prvního kola, možná se tedy stane, že na sebe v úvodním jarním duelu narazíme znovu. V prvních kolech nás čekají taky třetí Dubňany nebo čtvrté béčko Vyškova. Začátek jara hodně napoví a možná i rozhodne,“ myslí si lednický stratég.

Po letním příchodu posil velké změny v kádru pro jarní část soutěže neplánuje. „O odchodech zatím nevím a jestli někdo přijde, bude to maximálně jeden hráč. Chceme tým doplnit o dorostence, kteří se zapojí do přípravy. Pokud se nám vrátí všichni zranění, bude kádr dostatečně široký,“ přibližuje.

Na začátku sezony postrádal klasického útočníka, následně se ale k týmu připojil Ondřej Osička, který v devíti duelech zaznamenal sedm branek. „Ondra má obrovskou sílu a rychlost, v zápasech nám pomohl, ale s proměňováním šancí by to mohlo být ještě o něco lepší. Vstřelil sedm branek, ale mohl jich dát i patnáct. Je to mladý poctivý kluk, který na sobě chce pracovat. Zlepšení produktivity jde naproti. Věřím, že v budoucnu na hřišti zužitkuje ještě víc šancí,“ věří dvaadvacetiletému forvardovi.

V současné chvíli mají hráči volno a sejdou se na startu zimní přípravy v lednu. „Chceme, ať si kluci odpočinou, za poslední měsíce toho bylo dost. Nejsme ligový mančaft, abychom ještě měsíc po skončení soutěže naplno trénovali. Raději zabereme v lednu a únoru, ať jsme pořádně připravení na jaro. Teď si každý z kluků rád oddáchne,“ dodává s úsměvem Bezucký.