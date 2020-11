Už v loňské sezoně měly Velké Němčice slušně našlápnuto. V polovině soutěže ztrácely na vedoucí Křepice pouze tři body, navíc měly nejlepší skóre i nejvyšší počet nastřílených branek. „Už na jaře jsme po vydařené zimní přípravě očekávali, že bychom se mohli porvat o vítězství v soutěži. Covid nám to bohužel překazil. Přes léto jsme ještě některé věci doladili a klukům jsme věřili, že by měl být podzim dobrý,“ tvrdí jednatel klubu Jan Mrkvica, který je zároveň asistentem trenéra.

S kolegou Milanem Nekvapilem přišli k týmu před dvěma lety a jejich práce se v poslední době ukazuje jako velmi efektivní. „Hodně důležitý byl fakt, že se nám vyhýbaly nemoci a zranění. Pro mě osobně je nejcennější, že hrajeme téměř výhradně s němčickými kluky. Dobrá parta je naše silná stránka,“ pochvaluje si hlavní trenér Milan Nekvapil.

Podzimem procházeli hráči Sokola jako nůž máslem. Pětigólové a čtyřgólové výhry nebyly ničím výjimečným. Vyrovnanější byly jen duely v Ivani a doma s Hustopečemi, které skončily shodně vítězství 2:1. „Ve většině zápasů jsme soupeře jasně přehrávali. Namále jsme měli hlavně v Ivani, kde nám domácí nic nedali zadarmo. Měli jsme i trochu štěstí, podržel nás soupeřův gólman,“ přiznává Mrkvica.

Sokol působil v krajské soutěži naposledy v 90. letech, když hrál I.B třídu. Stejnou soutěž by si možná mohl zahrát i v příští sezoně. „Trenér Nekvapil to tak vidí, já jsem trochu opatrnější. Kluci na to ale každopádně mají a o první místo se na jaře určitě popereme,“ slibuje Mrkvica, který vyšší soutěž ve Velkých Němčicích pamatuje ještě jako aktivní hráč.