Nejznámějšími tvářemi v Hořavově výběru byli bývalí prvoligoví hráči Sigmy Olomouc Radim Nepožitek a Jakub Petr. „Oba jsou mí dobří kamarádi, fotbalově jsme spolu v Olomouci vyrůstali. Je tu také můj velký přítel a všestranný sportovec Petr Kawij. Bohužel na poslední chvíli mi odřekl slíbenou účast David Limberský. Moc mě to mrzí, ale užijeme si oslavy i bez něho,“ pravil před utkáním trojnásobný mistr s Viktorií Plzeň.

Příchod Hořavy do Radějova přinesl klubu nejen větší popularitu, ale také fotbalový úspěch. Svěřenci Dušana Helíska totiž ovládli III. třídu a v příští sezoně budou hrát okresní přebor. „Pro všechny, kteří tu do fotbalu dělají, je to velký úspěch. Mám svoje aktivity, věnuji se studiu a trénování, ale věřím, že opět pár utkání za Radějov odehraju,“ přál si Hořava.

Přípravě sobotních oslav věnovali v klubu půl roku. „Od začátku letošního roku jsme začali akci organizovat. Udělali jsme i nové kabiny a sociální zařízení. Největší odměna k devadesátiletému výročí je pro nás postup po šesti letech do okresního přeboru. Trošku nás mrzí, že jsme doma prohráli semifinále okresního poháru s rezervou Dubňan, ale i tak byla sezona úspěšná,“ zhodnotil uplynulý ročník jednatel klubu Miroslav Monček.

Ten přiznává, že má Hořava na postupu velký podíl. „Podařilo se mu přilákat spoustu diváků, díky němu je náš klub daleko populárnější. Navíc zápasy s ním a bez něho jsou jako nebe a dudy. Hráči ho na hřišti cítí, neustále ho hledají a on dává naší hře myšlenku. Když s námi odehraje alespoň polovinu zápasů v přeboru, budeme rádi, ale chápu, že to má s dojížděním od Olomouce složitější,“ přiznal radějovský funkcionář.

Exhibiční utkání nabídlo spoustu branek a bavilo jak diváky, tak hráče. „V Radějově jsem asi potřetí. Byl jsem tu Tomovi na svatbě i na jeho třicetinách. Když mě zval na dnešní zápas, hned jsem věděl, že přijedu. Jsme neustále v kontaktu, voláme si, navštěvujeme se. Navíc znám z jeho svatby i místní kluky, takže se tu cítím dobře,“ dodal s úsměvem Jakub Petr, jenž v první lize nosil dres Olomouce, Slavie či Slovácka.