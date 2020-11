Jste nejzkušenějším členem kádru nymburského Polabanu. Cítíte na sobě velký tlak?

Tlak bych úplně neřekl, ten si na sebe vytvářím spíše sám. Ale cítím zodpovědnost za to, jakým způsobem se my jako Polaban prezentujeme.

Začátek soutěže se vám nepovedl, získali jste v osmi kolech jen tři body. Kde hledat příčiny?

Paradoxně nám asi ublížilo hned první kolo, kdy jsme zahráli nad očekávání, vyhráli a trochu podlehli dojmu, že to půjde snadněji, než se předpokládalo. Problém vidím v tom, že máme trochu užší kádr, ale především nejsme schopni dodržet pokyny po celý zápas. Když nemáme výpadek v prvním poločase, pokazíme to v tom druhém, a tak pořád dokola.

Je hodně těžké po každém prohraném utkání hledat novou motivaci?

Vzhledem k počtu proher za tu dobu, co jsem se vrátil do Polabanu, tak ano (smích). Kolikrát si říkám, že by bylo přínosnější strávit den s rodinou, než vyjet desítky kilometrů pro porážku. Ale chuť opět nastoupit a zkusit tentokrát vyhrát je zatím silnější.

Kádr mužstva je dost mladý. Myslíte si jako zkušený borec, že si vzal Polaban velké sousto, když zůstal v divizi?

Naše výsledky bohužel celkem jednoznačně ukazují, že ano. Můj názor je, že krajský přebor by byl pro naše mladé mužstvo vhodnější, ale když už jsme se rozhodli pro vyšší soutěž, musíme být ochotni udělat maximum pro to, aby výsledky, a některé výkony, nebyly takové jako dosud.

Vy jste procestoval už celou řadu klubů. Kde se vám dařilo nejvíce?

Nejvíce v Benátkách nad Jizerou. Od záchrany v krajském přeboru jsme během nějakých tří let postoupili až do České fotbalové ligy a i mně osobně se zde dařilo a velmi rád na působení v Benátkách vzpomínám.

A kde se vám nejvíce líbilo?

Kromě jednoho nevydařeného angažmá se mi líbilo všude. Ale mám-li říct, kde nejvíce, tak určitě Benátky. A pro klid v kabině samozřejmě nemůžu nezmínit Polaban (smích).

S kým jste si na hřišti a mimo něj nejvíce rozuměl?

Nerad bych někoho opomněl, ale nejlépe mi sedělo, když mi kryl záda Standa Smetana a přede mnou hrál Martin Korec. Mimo hřiště jsem si nejvíce rozuměl především s těmi, kteří mi pomohli zapít mou první dceru (smích).

V Polabanu nejste poprvé. Která z vašich zastávek v tomto klubu byla ta nejlepší?

Nejúspěšnější sezona byla 2016 - 2017, kdy se postoupilo do ČFL, ale jako nejlepší zastávku bych označil hned tu první, což je nějaký rok 2009 za trenéra Kormaníka.

Martin Škarecký

Bydliště: Nymburk

Narozen: 15. října 1985

Zaměstnání: technolog

Znamení: Váhy

Další oblíbené sporty: běh, hokej

Oblíbené jídlo: těstoviny

Oblíbené pití: espresso

Oblíbený film: Draft Day, Nedotknutelní

Oblíbená hudba: drumandbass