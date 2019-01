/VIDEO/ McDonald's Cup není jen soubojem mladých nadějných fotbalistů. Jeho součástí je i doprovodná soutěž Srdcem spolu. A v čem spočívá? Cílem je najít mužstvo s těmi nejlepšími fanoušky. Stejně jako na nejlepší hráče čekají i na vítěze doprovodné soutěže zajímavé ceny, například vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace.

Princip soutěže je jednoduchý. Fanoušci mohou svému týmu prostřednictvím webových stánek McDonald's Cupu posílat vzkazy v podobě textových zpráv, fotografií či videí. Za každý takový vzkaz získávají družstva body a vítězem se stane to, které jich nasbírá nejvíce. Odměny jsou lákavé. Hraje se například o letní fotbalový kemp pro celé mužstvo, vstupenky na vybrané utkání českého národního týmu nebo kameru GoPro 5.

Zájem je velký a proto je lepší začít co nejdříve. „Od prvního dne, kdy jsme vyhlásili nový ročník McDonald's Cupu, přibývaly na stránkách soutěže Srdcem spolu nejen registrace škol, ale i podpůrné vzkazy,“ říká ředitelka PR společnosti McDonald's pro Česko a Slovensko Zuzana Svobodová. „Na ceny totiž mohou dosáhnout opravdu všichni a vloni se o ně strhl lítý boj.“

V minulém ročníku mělo největší podporu svých fanoušků družstvo ze základní školy Smetanova v Lanškrouně. Odměnou byl dětem výlet na utkání českých fotbalistů s výběrem Slovenska. „Těšil jsem se až moc hodně. Ani jsem nemohl skoro mluvit,“ popsal svou radost jeden z malých chlapců.

„Když se ve škole dozvěděli, že se pojedou podívat na zápas Česka proti Slovensku, byli nadšení. Atmosféra se jenom stupňovala, jak jsme se blížili do Prahy a Edenu,“ potvrdil učitel David Tuček. „Myslím si, že si to kluci užívají, že je na nich vidět, že mají radost, a o tom to je.“

Aktuální ročník populárního turnaje byl rozehrán vloni v září na více než čtyřech tisícovkách základních škol. Ty nejúspěšnější fotbalové týmy se v průběhu roku kvalifikují na republikovou úroveň, kde zabojují o účast ve finále.

Pro účastníky turnaje jsou stejně jako v předchozích ročnících připraveny hodnotné odměny. Hlavní cenou pro vítěze 22. ročníku je zájezd na domácí zápas italského velkoklubu AC Milán, který se uskuteční na stadionu San Siro s kapacitou přibližně 80 tisíc diváků.

Veškeré informace o turnaji a registraci najdete také na oficiálních stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Výsledky 21. ročníku McDonald’s Cupu: 1. místo - ZŠ Klegova, Ostrava, 2. místo - ZŠ Sever, Hradec Králové, 3. místo - ZŠ Heyrovského, Olomouc, 4. místo - ZŠ Březové Hory, Příbram, 5. místo - 33. ZŠ Plzeň.