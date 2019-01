ROZHOVOR/ Přední kyperský klub měl o něj zájem už před půl rokem, nakonec se všechno upeklo až před vánočními svátky. Milan Kerbr ohlásil v prosinci přestup z Liberce do Apollonu Limassol. Odchovanec Slovácka, levonohý univerzál a muž, který může nastoupit klidně v obraně nebo na křídle, si v příštích dvou a půl letech vyzkouší první zahraniční angažmá.

Rodák z Bílovic u Uherského Hradiště se upsal klubu, který hraje pravidelně evropské poháry a v loňském ročníku skončil na druhém místě nejvyšší kyperské soutěže. „Chtěl jsem poznat něco nového, chtěl jsem si vyzkoušet zahraniční soutěž,“ hlásí přímo z Kypru devětadvacetiletý univerzál, který je na ostrově zhruba měsíc.



Jak na vás zatím působí nejvyšší kyperská soutěž ve srovnání s českou ligou?

Kyperská liga je o něco fotbalovější než naše, ale zase méně takticky svázaná. V Česku je více kladený důraz na fyzičku a taktiku. Tady jsou na tom hráči skvěle technicky. V tom vidím největší rozdíl.

Můžete přiblížit i tréninkové podmínky v klubu?

Máme vlastní tréninkové centrum, dvě kvalitní hřiště a vše, co k tomu na vrcholové úrovni potřebujete. Regenerace, velká posilovna, masérské místnosti, klubovna, jídelna a nevím co ještě. Vše je na precizní úrovni. V Česku má podle mě podobné podmínky jen Sparta, ale nejsem si tím jistý.



Jak se vám a vašemu týmu aktuálně daří?

Momentálně jsme na druhém místě se ztrátou čtyř bodů na první APOEL. Vypadá to, že boj o titul bude až do posledního kola. Osobně jsem zatím odehrál na levé straně obrany dva zápasy. První zápas jsem nastoupil proti Famagustě, to se mi podařila i asistence.



Na Kypru působí hodně cizinců, neměl jste obavy, že se tam nedomluvíte?

To je pravda, že je tu moc národností. Máme v týmu Portugalce, Francouze, Chorvata, Srba, Argentince, kluky z Malty, Burkiny Faso, Gambie či Mauricia. V neděli byl v základu jediný Kypřan. Mluví se hlavně anglicky, s tím nemám problém, se třemi spoluhráči se domluvím i německy.



Kdy vůbec proběhly první námluvy? Jak se zrodil váš přestup?

Během zimy, ale první kontakt proběhl už před půl rokem v přípravě. Porazili jsme Apollon s Libercem na soustředění v Rakousku 4:0. Asi jsem se jim zalíbil, protože hned po zápase se na mě informovali. Před půl rokem přestup nedopadl, ale Apollon se teď ozval znovu a klaplo to. Jsem šťastný, že to vyšlo.

Byl jste okamžitě rozhodnutý pro Apollon?

Přišla konkrétní nabídka, u každé nabídky řešíte pro a proti. Nám s rodinou jasně vyšlo, že do toho půjdeme. Vždycky jsem si chtěl zahraniční angažmá vyzkoušet. Poznat něco nového, novou kulturu. Město Limassol je navíc ještě u moře, je to krásné angažmá i pro rodinku.



Měl jste i jiné nabídky?

Měl, ale všechno z Česka. Řešil jsem jen Apollon.



Poslední půlrok jste v Liberci moc nenastupoval. Byl i to důvod vašeho odchodu?

Chtěl jsem odejít už před začátkem podzimu. Cítil jsem, že chci změnu, i když jsem byl v Liberci spokojený. Měl jsem zranění a vypadl ze sestavy. Navíc se týmu dařilo, tak nebyl důvod, aby trenér měnil skvěle fungující obranu.



Už jste se s rodinou na Kypru usadil?

První tři týdny jsem byl na hotelu sám. Hledal a našel jsem byt a rodina přijela před pár dny za mnou, takže tu mám aktuálně manželku i dcerku.



Ze Slovácka jste naposled odešel před dvěma lety. Je někdy v budoucnu reálný váš návrat?

Zajímavá otázka, ale momentálně na ni nedokážu odpovědět. Každopádně Slovácko sleduji každý den. S pár hráči jsem v kontaktu a hodně jim fandím. Snad se na jaře posunou v tabulce o něco výš a pokusí se třeba zabojovat i o evropské poháry.

Milan Kerbr

Datum narození: 10. září 1989

Herní post: obránce, defenzivní záložník

Odehráno ve FORTUNA: LIZE: 166 zápasů.

Góly: 27

Kariéra: 1. FC Slovácko (2008/ 2011), Frýdek-Místek (2011), 1. FC Slovácko (2011/2012) , Baník Most (2012), 1. FC Slovácko (2012/2015), Slovan Liberec (2015/ 2016), 1. FC Slovácko (2016/2017), Slovan Liberec (2017/2018), Apollon Limassol (2018)