Fotbalisté Zbrojovky vsítili v pěti zápasech dvacet branek, kromě devítky Vyškovu vstřelili třeba pět gólů Jihlavě a čtyři slovenské prvoligové Nitře. „Góly zvedají sebevědomí a jsou důležité. Každá branka potěší, i když jde jen o přípravný zápas. Radši ale, ať padají v lize,“ poznamenal Antonín Růsek.

Dvacetiletý mladík se „utkává“ o místo v základní sestavě v přední linii po boku kapitána Lukáše Magery třeba i se svým o tři měsíce mladším vrstevníkem Martinem Ziklem. „Tonda je silnější na míči než Martin, víc si pro ně chodí a dokáže výborně podržet balon i zakončit. Martin je zas silný v osobních soubojích, umí podržet, sklepnout míč, ale musí ještě zapracovat na koncovce. V tom ještě není silný, jak by měl být,“ porovnal forvardy Magera.

Podle něj má nyní Zikl příhodnější podmínky k růstu než v minulém ročníku, protože se může fotbalu věnovat na sto procent. „Šlo pro něj o náročnou sezonu kvůli škole. Určitě se na konci projevilo, že už měl maturitu za sebou. Spadlo to z něho a může se soustředit plně na fotbal. To mu prospělo, je vidět, že kvalitu má,“ chválil svého spoluhráče, který si své jediné dvě trefy za A tým v minulé sezoně schoval do posledního třicátého kola proti Jihlavě.

Kromě dua čerstvých dvacátníků má trenér Zbrojovky Pavel Šustr k dispozici ještě klasického útočného snajpra Jakuba Přichystala. Třiadvacetiletý forvard v podzimní části minulé sezony řádil v Líšni, čímž si řekl o místo ve Zbrojovce už v zimě. „Je rychlostní typ. Ze všech tří je nejrychlejší. Není takový, že by chodil do hlavičkových soubojů. Přichymu dávám míče za obranu, hodí se na brejky,“ zamyslel se Magera.

Střelecký instinkt ho neopouští

Šestatřicetiletý kapitán v přípravě prokázal, že ani v pokročilém fotbalovém věku neztratil své střelecké instinkty. Nasázel čtyři branky, nejvíc z celého týmu. Jako stěžejní hrozbu jej vnímají i defenzivy soupeřů. „Obránci si budou všímat mě. Útočník nebo podhroťák díky tomu získá víc prostoru pro zakončení,“ poznamenal Magera.

Mladíky v přípravě neměl jen po boku, ale taky za sebou. O místo v sestavě si svými výkony říkají také talentovaní teenageři, osmnáctiletý středopolař Marek Mach nebo o rok starší Dominik Kříž. „Vědí, že když na mě letí dlouhý míč, dva nebo tři kluci nabíhají za mě a oni musí na sklepnutí. Z tréninku se známe a víme, co máme očekávat. Je dobře, že ve Zbrojovce jsou perspektivní hráči,“ vyprávěl Magera.

Na začátku přípravy kouč Šustr experimentoval s rozestavením se třemi útočníky, nakonec ale vsadí na systém se dvěma forvardy. „Cítil jsem, že v tom nejsme úplně silní. Vycházíme z rozestavení, jaké nám sedí. Nemáme ovšem jeden způsob, ale víc možností a jsme připraveni ho měnit,“ prohlásil lodivod brněnského družstva, které vstupuje do nového druholigového ročníku již v pátek od šesti hodin večer zápasem ve Vlašimi.