Fotbalisté Orlové prožili bídný ročník a po dlouhých osmnácti letech opustili krajský přebor. Přestože v posledním utkání sezóny porazili silný Háj ve Slezsku, sestup do I.A třídy je i přesto neminul. Hráči Slavie už však myslí na návrat.

Orlová se chce vrátit do kraje. | Foto: Tomáš Januszek

Orlové se v průběhu uplynulého ročníku ujal trenér Jiří Jurčík, jenže jeho mise je nyní u konce. „Byli jsme s ním maximálně spokojení, on má ale vyšší plány. Proto jsme se v klidu rozešli,“ uvedl sekretář orlovského klubu Bronislav Schimke.

Novým trenérem Slavie se stal Martin Kempný, jenž dorazil z Bohumína. Plánoval sice, že si od fotbalu nějakou dobu odpočine, nakonec bez něj ale vydržel pouhé dva měsíce.



„Orlová chtěla nastartovat mančaft. Je to výzva, tak proč ji nevyzkoušet,“ prohlásil nový trenér Orlové.

Posily z Bohumína

Společně s Kempným přišly z Bohumína i dvě posily – David Jatagandzidis a Jan Nowinski. „Ještě se jedná o jednom brankáři a také se vrátil Aleš Věčorek. Oslovují se i další hráči,“ prozradil orlovský kouč.

Z ligového dorostu Frýdku-Místku by měl přijít Tomáš Botur, Orlová ale počítá i ztráty. „Skončili oba černoši, Wilfried Jr. a N´Da. Pořád jsou našimi hráči, ale uvažujeme, jestli je budeme angažovat nadále. Adam Hruška navíc odešel do karvinské juniorky,“ doplnil Schimke.

Orlovou v závěru minulé sezony trápila marodka. „Dohrávali jsme to asi s pěti dorostenci, ti se však jeví velmi šikovně a jsou příslibem orlovského fotbalu,“ těší Schimkeho, který má jasný cíl: postup a návrat do krajského přeboru.

Nedůstojná soutěž

„Kdybych nevěřil, tak do toho nejdu. Byl bych rád, kdyby se to povedlo. Je to reálné, pro Orlovou je totiž I.A třída trochu nedůstojná,“ míní klubový sekretář. O postupu hovoří i trenér Kempný. „Měli bychom o něj zabojovat,“ myslí si.

S přípravou Slavia začala brzy a hráči se sešli už 11. července, tedy přesně měsíc před startem sezony. V prvním ostrém přípravném duelu porazila Orlová 5:2 Petřvald na Moravě a o víkendu také vyhrála turnaj v Dolní Lutyni.

Petr Sobol