Co přesně se v Archlebově stalo, sdělil Deníku věteřovský trenér Lukáš Štipčák. „Klučina z Archlebova byl faulovaný a neunesl to. Hlavou trefil do hlavy Ríšu Voříška, který to absolutně nečekal, proto se nemohl bránit. Zůstal dvacet vteřin v bezvědomí, v ten moment bylo po zápase. Je to sice derby, ale do té doby se hrálo utkání ve vší počestnosti. Byli jsme z toho všichni špatní, i domácí. Zákrok vůbec neodpovídal průběhu zápasu, jednalo se o zkrat jednoho hráče,“ popsal situaci kouč.

Zraněnému hráči poskytly oba tábory okamžitou pomoc. „Společně s kluky z Archlebova jsme se o něj do příjezdu záchranky starali, ale nikdo z nás není zdravotník, měli jsme strach,“ přiznal Štipčák.

Rivalita šla okamžitě stranou. „Kluci z Archlebova se nám začali omlouvat, ale říkal jsem jim, že za to nemůžou. Jednalo se opravdu o zkrat jedince. Všichni se známe ze školy nebo od vidění, není důvod se na domácí tým hněvat,“ uvedl hostující lodivod.

Ze zápisu o utkání lze vyčíst, že viníkem byl domácí Filip Lukáš. „Domácí ho odvedli okamžitě do kabin a dali mu najevo, ať se ani nevrací. Strašně to ve mně pěnilo, nerad bych udělal stejnou chybu jako on. Ale měli jsme starost o našeho hráče, soupeře jsme neřešili,“ pravil Štipčák.

Jaký by si podle hostujícího trenéra zasloužil Lukáš trest? „Už bych ho na hřiště v životě nepustil, tohle se opravdu nedělá. Na fotbal chodí i malé děti a podobné věci by rozhodně neměly vidět. Ale ať je to jak chce, všichni doufáme, že bude Ríša zdravý,“ přál si stratég.

K situaci se vyjádřil i předseda archlebovského klubu Lukáš Přikryl. „Nemáme s Věteřovem žádné problémy, jednalo se o zkrat jednoho hráče. Byl z toho špatný, všechny nás to moc mrzí, bohužel už to člověk nemůže vzít zpět. Jde o to, aby byl zraněný brzo v pořádku. Našemu hráči jsem řekl, ať se s pokorou, úctou a respektem zajede omluvit,“ řekl domácí funkcionář.

Po uklidnění situace odmítly oba týmy v zápasu pokračovat. Archlebovský celek už má s nedohraným utkáním zkušenost z minulé sezony. „Shodou okolností se jednalo o stejného klučinu. Tenkrát nám chytal a doběhl k němu pomezní Sobůlek a inzultoval ho. Výkonný výbor řekl, že když není inzultace rozhodčího, utkání se musí dohrát. I v Sobůlkách jsme zápas dohráli v novém termínu,“ připomněl Přikryl situaci z loňské sezony.

K nedělnímu incidentu z Archlebova se Deníku vyjádřil i předseda disciplinární komise okresního svazu na Hodonínsku Marek Vajdík. „Disciplinární komise záležitost z utkání Archlebova s Věteřovem určitě nebude přehlížet. V současné době zahajujeme disciplinární řízení s hráčem Archlebova. V dané záležitosti musíme počkat na vyjádření ohledně zdravotního stavu zraněného hráče Věteřova,“ zdůraznil Vajdík.