Fotbalová Sparta možná brzy přijde o svůj útočný klenot. O Benjamina Tetteha je totiž velký zájem v Premier League. Z Letné chtějí ofenzivního fotbalista ulovit hned tři kluby.

Ghanský útočník vstřelil v podzimní části nejvyšší české ligové soutěže devět branek, je ale možné, že další si už nepřipíše. Zato by si pražská Sparta mohla připsat na své konto více než 300 milionů korun. Zhruba tolik totiž kluby z Premier League Letenským nabízejí.



O zájmu o Tetteha se zmínil Daily Mail. Podle něj by Tetteha rádi získalo vedení Wolverhamptonu, Evertonu a West Hamu. Nejnadějněji má v současné době prý vypadat situace v případě prvního jmenovaného celku.



Není to poprvé, co je jednadvacetiletého kanonýra zájem v zahraničí. Nabídka tureckého Galatasaraye Istanbul ve výši sedm milionů eur však Spartu nezaujala.