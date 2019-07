„Byl jsem tam čtyři roky. Cítil jsem, že už potřebuju změnu. Hradec má ligové ambice a když chce hráč do ligy, tak ho může těžko odmítnout. Lepší je změnit prostředí, než stagnovat na jednom místě,“ vykládá.

Už jeden takový přesun mu pomohl. V Teplicích kopal jen Juniorskou ligu, do prvního mužstva se neprosadil. Proto odešel do Ústí nad Labem.

„Byla to pro mě dobrá cesta,“ ujišťuje záložník, který mohl být po Filipu Nguyenovi, brankáři Liberce, dalším držitelem tohoto jména ve špičkových českých soutěžích.

„Po tátovi bych byl Nguyen,“ potvrdí. „Ve Vietnamu je to stejně časté příjmení jako tady Novák nebo Procházka,“ dodá.

Gólman Slovanu se v první lize prosadil, dokonce se o něj po sezoně velmi intenzivně zajímala mistrovská Slavia.

Jeho skorojmenovec má nyní podobné plány. Vždyť se předvedl v mládežnických českých národních výběrech, později se dokonce mluvilo i o tom, že by mohl reprezentovat Vietnam. „Trošku se to řešilo,“ přizná. Teoreticky je to možné, ale Procházka nyní vzhlíží k jinému cíli. Rád by nakoukl do nejvyšší soutěže.

„To je pro mě priorita číslo jedna,“ netají.

Jak by se do ní měl dostat? A jakým stylem by měl pozvednout Hradec?

„Tým má fantastickou defenzivu. Chybí trochu víc gólů. Jsem tady, abych je dával i připravoval. A taky jsem pozitivní člověk, rád se zasměju. Věřím, že i to může pomoci.“

Hodilo by se to…

Poslední šance pro celý kádr

Po dvou špičkových týmech první ligy se Hradec v přípravě na sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poprvé poměří s týmem ze stejné soutěže, tedy druhé ligy. Dnes si zahraje v Poděbradech od 13 hodin proti Varnsdorfu.



„V prvních dvou zápasech rozhodovala kvalita, která nám ukázala, že liga je o něco před námi. Nechci snižovat kvalitu Varnsdorfu, ale je to soupeř, se kterým se budeme setkávat ve druhé lize. Takže máme ideální příležitost vyzkoušet si trochu jiné věci. Budeme chtít být aktivnější ve vysokém napadání,“ řekl pro klubový web trenér Zdenko Frťala. „Prostor ukázat se dostanou všichni, ale od následujícího týdne to budeme směřovat k tomu, abychom našli základní jedenáctku,“ naplánoval.



Chybět bude zraněný obránce Michal Leibl.